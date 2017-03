Rathaus befragt Bürger zum Sächsischen Wolf Die Pläne der Investoren werden öffentlich ausgestellt. Die Freitaler dürfen mitreden.

Das Freitaler Rathaus will auch von den Bürgern wissen, wie es mit dem Sächsischen Wolf weitergehen soll. © Archiv/SZ

Freital. Zum 100. Jubiläum im Jahr 2021 will sich Freital ein besonderes Geschenk machen: ein Stadtzentrum. Dazu soll das Areal am ehemaligen Sächsischen Wolf gestaltet werden. Geplant ist ein Mix unter anderem aus Wohnungen, Büros, Geschäften und Praxen. Nach einer bundesweiten Ausschreibung hatten fünf Investoren der Stadt ein Angebot zur Entwicklung der Fläche vorgelegt. Ab Montag werden ihre Pläne öffentlich präsentiert. Auf großen Schautafeln sind sie in der Stadtbibliothek im City Center ausgestellt. Bis 7. April haben die Freitaler die Möglichkeit, sich dort zu den regulären Öffnungszeiten ein Bild von den Plänen zu machen. Zusätzlich dazu gibt es vier Termine, an denen der Oberbürgermeister oder Mitarbeiter der Verwaltung Rede und Antwort stehen.

Um die Meinungen der Bürger zu sammeln, liegen in der Stadtbibliothek Fragezettel aus, die ausgefüllt in einen Briefkasten eingeworfen werden können. Darin werden die Bürger zu den Entwürfen befragt und welche Nutzungen generell sie für ein lebendiges Stadtzentrum als wichtig erachten. „Die Auswertung wird später den Stadtratsfraktionen als Hilfestellung für eine Entscheidung und auch den Investoren überreicht“, erklärt Rathaussprecher Matthias Weigel. Um eine möglichst objektive Bewertung zu ermöglichen, werden die Investoren auf den Schautafeln nicht genannt, bestätigt das Rathaus.

Mit der Befragung löst die Stadt ihr Versprechen ein, die Freitaler in den Prozess der Entwicklung des Stadtzentrums einzubinden. Zwar sei mit dem städtebaulichen Konzept bereits ein Rahmen gesteckt. Die Meinung der Bürger sei dennoch ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu einer Entscheidung, heißt es aus dem Rathaus. Eine zweite Phase der Bürgerinformation ist für Juni 2017 geplant. Welcher Investor den Zuschlag erhält, entscheidet der Stadtrat voraussichtlich im Spätsommer 2017. Ziel ist, bis 2018 Baurecht zu schaffen. (SZ/cb)

zur Startseite