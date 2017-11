Rathaus-Bauten belasten städtischen Haushalt Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) warnt vor hohen Kosten und weiteren Risiken.

Rund 260 Millionen Euro will die Stadtverwaltung innerhalb der nächsten sechs Jahre für die Unterbringung der Verwaltung ausgeben. Diese Zahl hat Finanzbürgermeister Peter Lames im Stadtrat vergangene Woche erstmals geäußert. Größter Posten wird dabei das neu zu bauende Rathaus am Ferdinandplatz. Zu dem Paket gehört aber auch der Anbau an das Gebäude Theaterstraße sowie der zweite Bauabschnitt der Rathaussanierung. Zum Vergleich: Die beiden letzten städtischen Großprojekte Kulturpalast und Kulturkraftwerk haben zusammen etwas mehr als 200 Millionen Euro gekostet. Deren Errichtung wirkt sich auch weiterhin auf den städtischen Haushalt aus. Denn der Zuschuss für Staatsoperette, Philharmonie oder auch das Theater der jungen Generation ist um fast ein Drittel gestiegen. Während die Stadt 2013 noch 58 Millionen Euro dafür ausgab, sind es dieses Jahr voraussichtlich 74 Millionen Euro. „Diese 16 Millionen Euro mehr müssen wir nun jedes Jahr aufbringen“, sagt Lames.

Die Aufgabenliste für den nächsten Doppelhaushalt 2019/20 ist schon jetzt lang, obwohl er erst Ende kommenden Jahres vom Stadtrat beschlossen wird. Lames führt so etwa auch an, dass jährlich sechs Millionen Euro mehr für neue oder erweiterte Schulstandorte benötigt werden. Etwa fünf Millionen Euro mehr braucht der Eigenbetrieb Kita, fast zwei Millionen Euro mehr kostet die Sportförderung. Und auch das lange geplante Orang-Utan-Haus im Zoo ist nun mit acht Millionen Euro aufgeführt. Allerdings fallen diese Punkte bei einem Gesamthaushalt von rund zwei Milliarden Euro vergleichsweise gering ins Gewicht. Lames warnt trotzdem und verweist auf deutlich sinkende Zahlungen vom Land. Aber: Es gehört vor jedem neuen Doppelhaushalt beinahe schon zum guten Ton des Finanzbürgermeisters, mit erhobenem Zeigefinger aufzutreten. Das hat auch Vorgänger Hartmut Vorjohann (CDU) so gemacht. Gerade bei den Steuereinnahmen ist die Lage dann aber doch oft besser als zunächst geschätzt. In Kombination mit geringeren Ausgaben hat das zum Beispiel 2016 zu einem Überschuss von rund 68 Millionen Euro geführt. Davon stehen 12 Millionen Euro nun zum Ausgleich von Risiken in der Reserve. (SZ/jr)

zur Startseite