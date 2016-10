Rathaus-Bäcker renoviert An der Fassade neben dem Bischofswerdaer Rathaus wird jetzt gearbeitet. Brot und Brötchen gibt‘s trotzdem.

Bäckermeister Michael Teschner am Paradiesbrunnen auf dem Bischofswerdaer Markt. © Steffen Unger

Der Rathaus-Bäcker Michael Teschner lässt die Fassade neu streichen. „Nach 20 Jahren wird es Zeit, wieder mal was an der Fassade zu tun. Besonders unterm Dach gibt es einige dunkle Stellen“, sagte er. Außerdem lässt er das Flachdach der Backstube hinterm Haus neu decken. Etwa eine Woche wird das Haus eingerüstet sein. Auf den Betrieb der Bäckerei haben die Arbeiten keinen Einfluss. Das Geschäft hat wie gewohnt geöffnet. Damit bekommt ein weiteres Haus am Altmarkt frische Farbe. Kürzlich wurde wenige Meter von der Bäckerei entfernt das Gerüst an einem Haus abgebaut, das der Eigentümer komplett sanieren lässt.

