Rathäuser machen früher zu

Wegen einer Personalversammlung der Mitarbeiter der Freitaler Verwaltung sind die Rathäuser am Dienstag bereits ab 16.30 Uhr geschlossen. Das teilt die Stadt mit. Bürger sollten das bei der Planung von Terminen im Rathaus berücksichtigen, heißt es. Die reguläre Betreuung der Kinder in den Kitas endet an diesem Tag ebenfalls schon um 16.30 Uhr. Eine Elterninformation sei dazu bereits in den städtischen Kindereinrichtungen ausgehängt.

Den Angaben zufolge ist die Stadt verpflichtet, den Mitarbeitern die Teilnahme an einer solchen Versammlung zu ermöglichen. Zeitpunkt und Dauer der Versammlung legt der Personalrat fest. Die Stadtverwaltung habe darauf keinen Einfluss. Die Bibliothek ist an diesem Tag wie üblich geöffnet. Auf die Erreichbarkeit und Einsatzbereitschaft der Feuerwehr habe die Versammlung ebenso keinen Einfluss. (SZ)

