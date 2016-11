Rat und Hilfe bei Problemen mit der Rente In Ebersbach erhalten Bürger bald Unterstützung bei Anträgen und Bescheiden. Die neue Beratungsstelle ist aber nicht nur für Rentner.

Elke Träger (links) und Heidrun Heinrich beraten künftig Menschen zu sozialen Problemen. Die neue Beratungsstelle eröffnet im Ebersbacher Wohngebiet Oberland. © Stadtverwaltung

Region. Ein unklarer Rentenbescheid, eine Ablehnung der Erwerbsminderungsrente, Schwierigkeiten beim Beantragen eines Behindertenausweises – es gibt viele Probleme und bürokratische Schwierigkeiten, wenn es um soziale Unterstützung geht. Diese Erfahrung haben Elke Träger und Heidrun Heinrich vom Sozialverband der Kriegsversehrten (VdK) gemacht. Der Verband kümmert sich um Menschen mit derartigen Sorgen und berät diese auch, wie sie rechtlich gegen Ablehnungen und Bescheide vorgehen können. Bislang unterhält der VdK im Süden des Kreises nur eine Geschäftsstelle in Zittau. Weil die Nachfrage aber groß ist, eröffnet der Verband nun eine neue Beratungsstelle im Ebersbacher Oberland. Ab Januar 2017 soll das Büro zweimal im Monat für Hilfesuchende öffnen. Frau Träger und Frau Heinrich werden dann hier vor Ort sein. Jetzt informiert der Verband aber schon einmal an zwei Schnuppertagen zu dem neuen Angebot. An diesem Dienstag sowie am 13. Dezember können Interessierte sich bereits beraten lassen.

Im Oberland, also zwischen Eibau und Oppach, hat der Verband bereits 120 Mitglieder, erzählt Elke Träger. Auch deshalb wollte man sich nun in diese Richtung erweitern und auch hier präsent sein, damit Hilfesuchende kurze Wege haben. Eine Mitgliedschaft ist aber nicht Voraussetzung für eine Beratung. Jeder kann mit seinen Problemen in das Büro des Sozialverbands kommen. Frau Träger und ihre Kollegin versuchen zunächst zu helfen. „Wir haben viel Erfahrung auf diesem Gebiet – und natürlich auch eine gute Portion Lebenserfahrung. Auch das hilft weiter“, sagt die engagierte Frau, die ehrenamtlich die Aufgabe als Beraterin übernommen hat. Wenn das Problem in der Beratungsstelle nicht geklärt werden kann, vermittelt der VdK auch eine professionelle Rechtsberatung. Der Sozialverband Sachsen habe auch eine Rechtsabteilung, die für den Verband arbeitet, erklärt Frau Träger.

Ursprünglich wurde der Verband gegründet, um Kriegswitwen zu helfen. Sie schlossen sich nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen, denn viele waren durch den Krieg ohne Mann und damit ohne festes Einkommen. Der VdK ist damit der älteste Sozialverband in Deutschland. Heute kümmert er sich um soziale Probleme jeglicher Art, auch um Jugendliche, wie Elke Träger betont. Vor allem undurchschaubare Bürokratie und komplizierte Antragsverfahren machen es vielen Menschen schwer, sich zurechtzufinden. Dabei wollen Elke Träger und ihre Kollegen helfen.

Damit das schnell und unkompliziert geht, sollten Hilfesuchende am besten zum ersten Gespräch gleich ihre verfügbaren Unterlagen mitbringen. „Dann können wir schon mal einen Blick darauf werfen und Aussagen treffen, wie es weitergeht“, so Frau Träger. Das erste Mal haben Einwohner diesen Dienstag in Ebersbach dazu die Möglichkeit.

Schnuppertage in der VdK-Beratungsstelle am 29. November und am 13. Dezember im Treff 47 in Ebersbach, Hofeweg 47, jeweils 9 bis 12 Uhr Anmeldung in der Zittauer Geschäftsstelle: 03583 704108

zur Startseite