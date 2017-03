Rat stimmt gegen Kubus am Postplatz Mit dem Promenadenring steht auch ein besonderes Bauwerk zur Debatte. Eine Mehrheit gibt es dafür nicht. Stattdessen soll die Fläche grüner werden.

Der Postplatz in Dresden. © Sven Ellger

Wenn im kommenden Jahr die Arbeiten am Promenadenring in der Innenstadt beginnen, wird sich auch der Postplatz verändern. Hier sollen sich die Dresdner und Besucher künftig auch aufhalten können. Zwei große Hochbeete und neue Sitzmöglichkeiten bringen mehr Aufenthaltsqualität. Zudem entsteht in der Nähe des Kunstwerks Panzerkette ein neues Wasserspiel.

Dabei hatte die Stadtverwaltung auch andere Pläne für den Platz. Neben dem Schauspielhaus war ein Neubau vorgesehen. Ein Investor wollte in dem quadratischen Bau sächsische Erfindungen sowie Kunst ausstellen. Die Visualisierungen vom neuen Postplatz zeigen, wie der sich mit und ohne den Kubus verändern würde. Allerdings konnte der Bau nicht unbedingt überzeugen. Nicht nur die Mitarbeiter im städtischen Amt für Stadtgrün wollten sich mit einem weiteren Gebäude nahe Zwinger und Schauspielhaus nicht anfreunden. Die Entscheidung darüber sollten aber die städtischen Gremien führen.

So wurde unter anderem im Altstädter Ortsbeirat diskutiert. „Der Postplatz ist Überhitzungsgebiet“, sagte Florian Andreas Vogelmaier, der für die Piraten-Partei im Rat sitzt. Je mehr Flächen versiegelt sind, desto schlimmer sei das Problem. Er spricht sich deshalb für mehr Grün aus. Ähnlich sieht das die Grünen-Politikerin Susanne Krause. Auch sie plädiert für mehr Grün und weniger Beton auf dem Areal. Mit großer Mehrheit stimmten schließlich die Mitglieder gegen den Kubus und für die beiden geplanten Hochbeete.

2020 soll der Promenadenring einschließlich der Umbauten am Postplatz und am Dippoldiswalder Platz fertig sein. Dann verbindet ein grüner Flanierstreifen die beiden Plätze.

