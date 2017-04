Rat schafft Baurecht in Reichstädt Eine Wiese stößt direkt an die Hauptstraße. Bisher darf sie nicht bebaut werden. Das soll sich ändern.

Auf einem landwirtschaftlichen Grundstück im Oberdorf von Reichstädt soll mit einer sogenannten Ergänzungssatzung die Möglichkeit geschaffen werden, ein Einfamilienhaus zu errichten. Bisher ist es eine Wiese in einem baurechtlichen Zwiespalt. Sie stößt einerseits direkt an die Hauptstraße an. Andererseits ist sie als Außenbereich eingestuft, in dem eine normale Bebauung nicht möglich ist.

Doch das fragliche Grundstück eignet sich gut für ein Wohnhaus. Oberhalb und unterhalb stehen bereits Häuser. Wenn die freie Fläche zwischendrin bebaut würde, wäre das eine Abrundung der Bebauung. Deswegen hat der Stadtrat auf seiner Sitzung letzten Mittwoch entschieden, dass ein Teil des Grundstücks künftig zum Innenbereich von Reichstädt zählen soll. Dafür muss die eigene Satzung aufgestellt werden, die von verschiedenen Behörden und Verbänden geprüft wird. Wenn sie diese Tour überstanden hat, bekommt der Eigentümer der Wiese an der Hauptstraße Baurecht für ein Einfamilienhaus. Er trägt auch die Kosten für dieses Verfahren.

