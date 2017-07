Rat lässt Sommerpause ausfallen Die Gemeinderäte von Kurort Rathen tagen durchgängig. Es geht vor allem um den Schutz vor Bahnlärm im Elbtal.

Kurort Rathen wird vom Bahnlärm geplagt. Das könnte sich ändern – aber noch nicht so schnell. © Jürgen-M. Schulter

Die Gemeinderäte von Kurort Rathen sind besonders fleißig. Während andernorts im Sommer eine Sitzungspause von einem Monat eingelegt wird, ist das in Rathen nicht der Fall. Sowohl im Juli wurde getagt als auch zum 14. August die nächste Sitzung einberufen. Bürgermeister Thomas Richter (parteilos) ist auch zuversichtlich, dass genügend Räte anwesend sein werden, damit das mit Ortschef elfköpfige Gremium auch beschlussfähig ist. „Seit 1990 ist es nur ein einziges Mal passiert, dass der Rat nicht beschlussfähig war“, sagt Richter. Insbesondere das Thema Lärmschutz am Bahndamm beschäftigt derzeit Rat und Einwohner. Bahn und Bund wollen im Gebiet in ferner Zukunft eine drei Meter hohe Lärmschutzwand bauen lassen. Die Gemeinde soll sich dazu positionieren. (SZ/gk)

