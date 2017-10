Rat entscheidet, dass er nicht entscheidet Der Seebschützer Weg in Zehren soll saniert werden. Doch wann und wie, ist weiter völlig offen.

Die Böschung am Grutschenbach ist abgerutscht. Auf dem Seebschützer Weg ist derzeit nur eine Spur befahrbar, was für die Anwohner große Umleitungen bedeutet. © Claudia Hübschmann

Der Seebschützer Weg in Zehren, eine Kreisstraße, ist seit rund drei Jahren nur noch in einer Richtung befahrbar. Der Grund: Die Böschung am Grutschenbach ist abgerutscht. So ist aus Sicherheitsgründen nur eine Spur befahrbar, was für die Anwohner große Umleitungen bedeutet. Doch die Straße soll saniert werden.

Ein Ingenieurbüro stellte im September mehrere Varianten vor. Favorisiert wurden zwei Lösungen. Entweder es wird eine Stützwand gebaut oder der Grutschenbach umgeleitet. Bis zu seiner Oktobersitzung sollte sich der Gemeinderat für eine Vorzugsvariante entscheiden. Der Rat entschied – dass er nicht entscheidet. Er stimme beiden Varianten zu. Voraussetzung sei aber, dass der Eigenanteil der Gemeinde 50 000 Euro nicht übersteigen dürfe. Zudem dürfe sich bei einer Bachverlegung die Hochwassergefahr für die Grundstücke nicht erhöhen.

Die Entscheidung liegt nun beim Bauherren, dem Landkreis. Wann gebaut wird, ist noch völlig offen. Optimistische Schätzungen gehen von einem Baubeginn in vier oder fünf Jahren aus. Aber nur, wenn es Fördermittel gibt und der Landkreis die nötigen Eigenmittel aufbringen kann.

zur Startseite