Rat diskutiert Alternativ-Geldautomat

Weil die Sparkasse Meißen noch in diesem Jahr ihre Filiale in Schönfeld schließen will, sucht die Gemeinde Schönfeld nach Alternativen. In der Ratssitzung am kommenden Montag um 19.30 Uhr im Schlosscafé diskutieren die Abgeordneten die Aufstellung eines Geldautomaten der Firma Cardpoint im Ort. Vor- und Nachteile zur Sparkasse müssen abgewogen werden.

Außerdem geht es nochmals um die Straßenumbenennung im Gemeindeteil Linz. Die Jahresabschlüsse der Gemeinde sind Thema der Tagesordnung, ebenso wie Bauanträge, die Aufnahme eines Kredits sowie Informationen, Anfragen und eine Bürgerfragestunde. Es folgt ein nichtöffentlicher Teil. (krü)

