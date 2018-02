Rastloser Läufer auf Tour Ultralange Strecken sind Hartmut Kohns Spezialität. Nun hat er 200 Kilometer an drei Tagen vor sich und sucht noch mutige Mitläufer.

Am Starttag hat Hartmut Kohn seinen 49. Geburtstag. © Dietmar Thomas

Über Grenzen zu gehen, das reizt Hartmut Kohn mehr als die meisten anderen Menschen. Und zwar im doppelten Sinn. Erstens verlangt er seinem Körper immer wieder sportliche Höchstleistungen ab. Zweitens erbringt er sie tatsächlich grenzüberschreitend. Wenn der 48-Jährige am Freitag zu einem dreitägigen Langstreckenlauf startet, liegt eine 184 Kilometer lange Tour vor ihm, die von Dresden nach Bautzen, von Bautzen nach Görlitz und von Görlitz nach Zgorzelec in Polen führt.

„Marathon plus x zu laufen, reizt mich, seitdem ich die ersten 42,195 Kilometer geschafft habe“, sagt er. Überhaupt die läuferische Königsstrecke auf sich zu nehmen, hat mit seinem unruhigen Geist und der Suche nach Ausarbeitung zu tun. Nach längerer Zeit ohne sportliche Herausforderung sagte sich der gelernte Koch und Box-Fan vor fast zehn Jahren: Wenn Henry Maske in den Ring zurückkehrt, fange ich auch wieder an, Sport zu treiben. Maske gewann sein Comeback und Kohn ein Hobby, das ihn bis heute begeistert.

Mehr noch, es nützt auch anderen. Denn Hartmut Kohn läuft nicht nur allein, sondern bereitet mit seinen fleißigen Unterstützern, zu denen auch seine ganze Familie gehört, Touren zum Mitlaufen vor. Außerdem sammelt er auf diese Weise Geld für gute Zwecke. Der Lauf am Wochenende ist der Rettungshundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes gewidmet. Das DRK braucht einen neuen Transporter, um Hunde und Herrchen zu seinen sachsenweiten Einsätzen zu bringen.

Wer noch mitlaufen will, melde sich bitte per Mail an: m.kohn@hotmail.de. Alle Informationen zu Strecken und Gebühren gibt es unter www.hartmut-kohn.de.

