Aus dem Gerichtssaal Rassistische Äußerungen im Internet Ein 64-jähriger Döbelner steht wegen Volksverhetzung vor Gericht. Nicht nur er schweigt zu der Tat.

Der große, kräftige 64-Jährige steht das erste Mal vor Gericht. Vorgeworfen wird ihm Volksverhetzung. Am Nachmittag des 30. Juli 2015 soll er von seiner Wohnung in Döbeln aus auf einer Seite des sozialen Netzwerkes Facebook rassistische Äußerungen gegen Afrikaner gepostet haben. Unter anderem verglich er diese Menschen mit Unkraut, das man mit einem Flammenwerfer verbrennen müsste.

Ein Beamter des Landeskriminalamtes in Baden-Württemberg ermittelte drei mutmaßliche Tatverdächtige: den Angeklagten und seine beiden Söhne. Alle drei nutzen den gleichen Facebook-Account. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte Urheber des Facebook-Eintrags ist. Er erhielt einen Strafbefehl. Er sollte eine Geldstrafe in Höhe von 2 000 Euro zahlen. Dagegen ging er in Einspruch.

Zur Tat schweigt der Beschuldigte. Sein Verteidiger Rechtsanwalt Martin Göddenhenrich aus Döbeln stellt den Beweisantrag, einen der Söhne des Angeklagten als Zeugen zu befragen. „Er hat solch eine politische Auffassung“, sagt Göddenhenrich. Wegen des Beweisantrags wird ein zweiter Verhandlungstermin festgelegt. An dem wird der Sohn in den Zeugenstand gerufen. Doch der beruft sich als naher Angehöriger auf sein Aussageverweigerungsrecht und schweigt. Weil auch der Sohn den Kommentar verfasst haben kann, ist dem Beschuldigten die Tat nicht nachzuweisen. Richter Janko Ehrlich spricht ihn frei.

