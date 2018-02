„Rassismus hat Konjunktur“ Der Sportler Tommie Smith hat den Dresdner Friedenspreis erhalten – für eine Geste, die heute noch aktuell ist.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der US-Sportler Tommie Smith (l.) erhielt am Sonntag den neunten Dresdner Friedenspreis. Die Laudatio hielt Enthüllungsjournalist Günter Wallraff. © Rene Meinig Der US-Sportler Tommie Smith (l.) erhielt am Sonntag den neunten Dresdner Friedenspreis. Die Laudatio hielt Enthüllungsjournalist Günter Wallraff.

Eine Geste, die auch nach 50 Jahren unvergessen ist: Die Leichtathleten Tommie Smith (Mi.) und John Carlos setzten bei den Olympischen Spielen 1968 ein Zeichen gegen Rassismus.

Dresden. Er hat es wieder getan. Als ihm am Sonntag der Dresdner Friedenspreis verliehen wird, streckt Tommie Smith noch einmal die Faust in die Luft. Wie damals, 1968, kurz nach seinem olympischen Sieg im 200-Meter-Lauf. Mit einem entscheidenden Unterschied: Auf der Bühne der Semperoper glaubt der einstige Leichtathlet nicht daran, erschossen zu werden. In Mexiko war das anders. Es hat sich in den vergangenen 50 Jahren einiges getan. Dennoch betont Smith am Sonntag, dass wir immer noch in einer Welt der festgefahrenen Sichtweisen, einer Welt der Ignoranz leben. „Das sollten wir nicht vergessen.“

Einen Beitrag dazu will der Verein „Friends of Dresden“ – übersetzt: Freunde von Dresden – mit dem Dresdner Friedenspreis leisten. Der wurde nunmehr zum neunten Mal verliehen. Erster Preisträger war Michail Gorbatschow. Zuletzt wurde Domenico Lucano, Bürgermeister des Flüchtlingsdorfes Riace, ausgezeichnet. Und nun Tommi Smith – für eine Geste, die trotz der vergangenen 50 Jahre nichts an ihrer Aktualität eingebüßt hat.

„Rassismus hat Konjunktur“, sagt Wolfgang Rothe, Intendant der Staatsoper Dresden, in seiner Begrüßungsrede. Das gelte nicht nur für Amerika, wo sich Präsident Donald Trump offen rassistisch zeige. Auch in Deutschland, in Sachsen, in Dresden. Auch Enthüllungsjournalist Günter Wallraff, der die Laudatio auf Smith hält, kommt nicht umhin, einen Seitenblick auf die „Ignoranz und die Verbretterung der Gehirne durch Pegida und AfD“ zu werfen. „Wir brauchen mehr Leute wie Tommie Smith“, sagt Wallraff.

Leute, die bereit sind, alles zu opfern, um zu tun, was notwendig erscheint. Gemeinsam mit dem damals Drittplatzierten John Carlos die vom schwarzen Handschuh bedeckte Faust auf dem Siegerpodest in die Höhe zu reißen, erschien beiden angesichts der Unterdrückung von Schwarzen notwendig. Verloren hat Smith alles. Noch am selben Abend wurden er und Carlos von den Olympischen Spielen ausgeschlossen. Smiths Sponsor Adidas ließ den Sportler fallen. Einer der besten Läufer aller Zeiten durfte nie wieder laufen.

Jahrelang erhielt der Sportler Morddrohungen. Die waren durchaus ernst zu nehmen. Nur ein halbes Jahr vor den Olympischen Spielen 1968 wurde der Bürgerrechtler Martin Luther King ermordet. „Sein Tod hat mich innerlich zerrissen. Aber ich sagte mir, sie können uns nicht alle töten“, sagt der heute 73-Jährige in einem Interview. Doch seine Ehe zerbrach letztlich unter der Last. Seine Mutter verkraftete die Anfeindungen nicht. „Ich bereue nichts“, sagt Smith. Jahrzehnte dauerte es, bis Smith Anerkennung bekam. 2005 wurde im kalifornischen San Jose ein Denkmal errichtet. Doch auch heute gebe es noch Leute, die Gespräche mit ihm beenden, wenn sie erfahren, wer er ist.

Und auch das Beispiel des Football-Spielers Colin Kaepernick zeigt, dass sich in einem halben Jahrhundert noch nicht viel getan hat. Er kniete 2016 nieder, um gegen Polizeigewalt gegenüber Schwarzen zu protestieren. Auch Kaepernick verlor seinen Job. Doch etliche Sportler taten es ihm gleich und setzten so ein Zeichen gegen Rassismus. Auch die Spieler des deutschen Fußball-Bundesligisten Hertha BSC knieten sich im Oktober vergangenen Jahres vor einem Spiel in den Rasen. Paul Kreuter, Mitglied der Geschäftsführung des Berliner Vereins, darf deshalb den Dresdner Friedenspreis an Tommie Smith übergeben.

Der zeigt sich von der Ehrung sichtlich gerührt. „Dieser Preis erfüllt mich in der Tat mit Demut“, sagt der Sportler. Er glaube fest daran, dass die Grenzen in den Köpfen überwunden werden können. Es sei an allen, dafür zu kämpfen. „Ich hoffe, dass wir gewinnen“, sagt Smith in den aufbrandenden Applaus.

