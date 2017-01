Handball Rassiges Lokalderby Weinböhlas Handball-Männer schicken Niederau ohne Punkt nach Hause. Ein fader Beigeschmack bleibt.

Wieder kaum zu bremsen war Weinböhlas „Torfabrik“ Michal Fric.

Neues Jahr, neues Glück - erstes Spiel, erster Sieg. Was für ein Sonnabend in Weinböhla! In einer restlos ausverkauften Nassauhalle ging ein wahres Handball-Fest über die Bühne. Vor heimischem Publikum feierten die Herren des HSV Weinböhla am 12. Spieltag in der Verbandsliga Ost einen Sieg im rassigen Lokalderby gegen den unmittelbaren Ortsnachbarn SV Niederau 1891. Am Ende hieß es 25:21 (14:12). Bei insgesamt 20 Verwarnungen und 2 roten Karten kann man erahnen, wie hitzig es teilweise auf dem Spielfeld zugegangen ist.

Das erste erzielte Tor der Partie ging an den HSV Weinböhla. Zwei technische Fehler, die von Niederauer Seite konsequent bestraft wurden, brachten den Gastgebern innerhalb einer Minute einen 3:1 Rückstand ein. Ab da fanden die Weinböhlaer Herren in das Spiel und trugen fortan ihre Angriffe konstruktiv aus. So schafften es der HSV, den Rückstand zu egalisieren und mit zwei Toren in Führung zu gehen. „Niederau hat es uns echt schwer gemacht. Das war der Gegner, wo wir wussten: Es wird nicht leicht. Das hat sich auch während des Spielverlaufs gezeigt.“, so das Kurzstatement von Co-Trainer Nils Gäbler zum 14:12 Halbzeitstand.

Halbzeit zwei wies einen ähnlichen Spielverlauf auf. Doch auch hier gab es abermals zwei Fehler seitens Weinböhla, die dem SV Niederau in der 35. Spielminute zum 16:16-Ausgleich verhalfen. Generell kamen die Gäste durch die Abwehrschwächen des HSV zu einfachen Toren. Nichtsdestotrotz überzeugten die Weinböhlaer Herren durch ihr Angriffsspiel, gingen wieder in Führung und bauten allmählich den Vorsprung weiter aus. Unterdessen nahm das Spiel an Härte zu und ließ die Emotionen aufkochen. Dann der eher unrühmliche „Höhepunkt“: Vier Minuten vor Ende der Partie kam es bei einem Stand von 24:19 zu einer vollkommen unnötigen Auseinandersetzung zwischen Michael Kirste vom SV Niederauer und Manuel Talkenberg HSV Weinböhla mit folgender Rudelbildung. Beide Spieler wurden mit der roten und mit nachziehender blauen Karte vom Platz gestellt. „Unschöne Szenen, die auch kurz vor Schluss bei diesem Torstand von beiden Seiten mehr als überflüssig waren und dem Derby einen faden Beigeschmack geben. Den Fünf-Tore-Vorsprung haben wir trotz des Vorfalls bis zum Abpfiff gehalten. Spielerisch hervorzuheben ist heute ein starker Tormann Tomas Suchy, der uns einige Einnetzer ersparte. Auch Michal Fric, Manuel Talkenberg und Tim Krüger haben im Angriff einmal mehr ihr Können gezeigt.“, kommentierte Co-Coach Gäbler die zweite Halbzeit.

Der HSV Weinböhla gewinnt schlussendlich verdient das Lokalderby mit 25:21. Der fade Beigeschmack des Derbys bleibt jedoch auch im nächsten Spiel bestehen, denn dort werden beide Player ihren Teams nicht zur Verfügung stehen.

Weinböhla hat mit dem Sieg den 3. Platz in der Tabelle gefestigt und ist nach dem Remis von Kurort Hartha jetzt mit dem Tabellen-Vize sogar punktgleich. Der SV Niederau liegt mit elf Punkten auf dem 7. Rang und empfängt an diesem Wochenende den Radebeuler HV (9.) zum nächsten Kreisderby.

