Fußball-Landesklasse Mitte Rassiges Kreisderby mit verdientem Sieger Coswig schlägt Kreinitz mit 3:1. Die Gäste wachen erst in Unterzahl auf. Zu spät.

Mit einem 3:1 (1:1)-Sieg über die SG Kreinitz hat sich Grün-Weiß Coswig in die Winterpause verabschiedet. Die Hausherren sendeten damit an diesem 15. Spieltag der Landesklasse Mitte ein deutliches Lebenszeichen an die Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.

Von Beginn an zeigten die Coswiger eine starke Vorstellung mit einem unverkennbaren Siegeswillen. In der neunten Spielminute läuft Stanley Rost in einen Rückpass von der Grundlinie und überwindet den Kreinitzer Schlussmann Peter Silberbauer. Eigentlich aus dem Nichts heraus fällt in der 16. Minute nach einem Eckball durch Felix Bellmann der Ausgleich. Grün-Weiß blieb weiterhin am Drücker, ließ aber gute Tormöglichkeiten aus. Nach dem Seitenwechsel wollten die Gastgeber dann eine schnelle Entscheidung erzwingen. Das funktionierte bestens, denn innerhalb von 60 Sekunden klingelte es zweimal im gegnerischen Kasten. Zunächst drückte Rost einen Kopfball über die Linie (47.), kurz darauf traf Maximilian Probst nach Vorarbeit von Philipp Langer zum 3:1. „Es war ein läuferisch starker Auftritt. Kompliment an alle Spieler! Warum wir allerdings ab der 60. Minute abbauen, verstehe ich nicht so ganz“, erklärte Coswigs Trainer Frank Selber. Namensvetter Frank Raßmann sah in der 60. Minute nach einem Foulspiel und darauffolgendem Disput mit dem Schiedsrichter den Roten Karton. Zu Zehnt drehten die Kreinitzer aber plötzlich auf und erspielten sich gute Torchancen. „Sie waren bissiger und präsenter, aber am Ende haben meine Jungs standgehalten und einen verdienten Sieg davongetragen“, sagte Selber.

Die Kreinitzer haderten indes ein wenig mit der eigenen Leistung und dem aus ihrer Sicht unberechtigten Platzverweis. Denn in der 60. Minute musste Frank Raßmann das Feld verlassen, „und dies war eine völlig übertriebene Entscheidung vom im zweiten Abschnitt schwachen Schiedsrichter Lange aus Strehla. In Unterzahl begann dann aber die Kreinitzer Mannschaft Fußball zu spielen, endlich wurden Zweikämpfe gewonnen und dann auch Chancen erarbeitet. So scheiterten Florian Beyer an der Latte und Fabich an Robert Möve im Tor. Coswig schaffte es dann mit etwas Mühe, die zwei Tore Führung über die Zeit zu bringen.

Die Kreinitzer Mannschaft hat nun noch die Chance, am Sonntag in Heidenau was Zählbares zu holen. (J. Jahn/R. Förster)

