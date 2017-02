Rasoma wächst Nach einer Flaute hat sich die Auftragslage der Firma mehr als stabilisiert. Der Maschinenbauer sucht sogar neue Arbeitskräfte.

Ralf Pötzsch, Mechatroniker für Maschinebau, arbeitet mit seinen Kollegen bei Rasoma an einer Maschine für die Endenbearbeitung von Kurbelwellen für Kompressoren. Die Maschine wird für ein sächsisches Unternehmen gebaut. © Dietmar Thomas

Es war ein großer Auftrag, den Rasoma aus den USA erhalten hatte. Doch als die Maschinen Ende vergangenen Jahres ausgeliefert waren, klaffte ein Loch im Auftragsbuch. Bei einer Betriebsversammlung konnte der geschäftsführende Gesellschafter Marcus Kamm gestern verkünden: „Aus dem Loch ist ein Berg geworden.“ In den vergangenen Wochen gingen bei dem Maschinenbauer zahlreiche Aufträge ein. Allein zwei bestehen aus insgesamt elf Maschinen für Automobilzulieferer in China und Deutschland. Der Umsatz, der sich mit allen bisherigen Bestellungen erwirtschaften lasse, sei bereits jetzt höher als der Jahresumsatz 2016. „Wir müssen unsere Kapazitäten ausbauen und uns auch nach qualifiziertem Personal umschauen“, so Kamm. Das Team von zurzeit 90 Mitarbeitern sollen Industriemechaniker, Mechatroniker, Inbetriebnehmer und Montagemeister verstärken. Gesucht werden außerdem Kundendiensttechniker. „Auch unsere Verkaufsaktivitäten wollen wir personell verstärken“, ergänzt Geschäftsführer Dr. Eberhard Schoppe.

Rasoma gehe von einem stetigen Wachstum aus. Deshalb werden außerdem Jugendliche gesucht, die sich für eine Ausbildung zum CNC-Zerspaner, Industriemechaniker oder Mechatroniker interessieren. Zehn Azubis lernen derzeit bei dem Unternehmen. Dass sie bei Rasoma auch eine Perspektive haben, zeigt, dass mehr als Dreiviertel der derzeitigen Belegschaft in dem Unternehmens gelernt oder studiert haben. Die jungen Leute werden von Anfang an in die Produktentwicklung einbezogen und sind auch für einzelne Themen zuständig. „Das ist zwar mit einem gewissen Risiko verbunden, aber die jungen Mitarbeiter stellen sich der Verantwortung“, so Schoppe.

Obwohl Rasoma seine Maschinen für das vertikale Drehen und die Endenbearbeitung an Automobilbauer und Automobilzulieferer und Maschinen für das Drei-D-Druck-Verfahren in der ganzen Welt verkauft, gebe es noch einige weiße Flecken, also Länder, in denen die Döbelner Firma nicht präsent ist. Österreich, Schweiz, Tschechien, die Slowakei und Russland nennt Schoppe als Beispiele. Vor allem in Russland sieht er ein großes Potenzial. „Für uns sind die weißen Flecken Wachstums-chancen“, meint der Geschäftsführer.

Neue Chancen eröffnen sich für Rasoma auch durch die Zusammenarbeit mit dem Chemnitzer Maschinebaukonzern Niles-Simmons-Hegenscheidt. Der hat Mitte vergangenen Jahres die Mehrheitsanteile der Döbelner Traditionsfirma übernommen. „Der Übergang ist noch nicht zu hundert Prozent abgeschlossen“, erklärt Marcus Kamm. Aber der Konzern nehme Rücksicht auf die Gegebenheiten bei Rasoma und stülpe dem Döbelner Unternehmen nichts über. Positiv mache sich die Zusammenarbeit bereits bei den Einkaufskonditionen bemerkbar. „Die Verbesserungen sind deutlicher, als wir vermutet haben“, so der geschäftsführende Gesellschafter. Er spricht von einem bis zu 25 Prozent günstigeren Einkauf. Außerdem könnten die Fertigungskapazitäten innerhalb des Konzerns ausgeglichen werden. So werden zum Beispiel in Döbeln Teile aus Chemnitz bearbeitet und Rasoma unterstützt die Montageprozesse in Chemnitz.

Erstmals wird Rasoma im März auf dem Stand der Konzerngruppe bei der Intec, der Internationalen Fachmesse für Werkzeugmaschinen, Fertigungs- und Automatisierungstechnik, in Leipzig präsent sein. Dabei sind die Döblener die einzigen, die dort auch eine Maschine ausstellen. Sie wird derzeit in den Hallen von Rasoma gebaut. Ein weiterer Messeauftritt ist bei der Emo, der Weltleitmesse der Metallbearbeitung, im Herbst in Hannover geplant.

