Rasoma hat neuen Geschäftsführer

Dr. Eberhard Schoppe (links) ist zum Gesellschafter von Rasoma Werkzeugmaschinen bestellt worden. Er leitet die Firma mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Marcus Kamm. © Rasoma

Das Führungsteam der Maschinenbaufirma Rasoma ist verstärkt worden. Neben dem langjährigen geschäftsführende Gesellschafter Marcus Kamm ist Dr. Eberhard Schoppe als Geschäftsführer bestellt worden. Schoppe war zuletzt Geschäftsführer der Heckert GmbH in Chemnitz und sei in der Branche bestens vernetzt, teilt das Unternehmen mit.

Peter Kaiser als geschäftsführender Gesellschafter war Mitte des Jahres bei Rasoma ausgeschieden und in den Ruhestand gegangen. In diesem Zusammenhang hatte die Chemnitzer Niles-Simmons-Hegenscheidt-Gruppe die Mehrheitsanteile des Döbelner Maschinenbauers übernommen. Der Einstieg von Niles-Simmons war auch eine strategische Entscheidung. Mit der Zugehörigkeit zur Firmengruppe hat Rasoma bessere Chancen auf dem Markt. Im Zuge des Zusammenschlusses soll es bei der AMB, der Internationalen Ausstellung für Metallbearbeitung in Stuttgart, den ersten gemeinsamen Messeauftritt der Unternehmen geben, so Marcus Kamm.

