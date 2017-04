Raserei vor der Grundschule Großerkmannsdorf wünscht sich eine Fußgänger-Ampel. Oder zumindest eine Begrenzung der Geschwindigkeit.

Für viel Sicherheit sorgt die Fußgänger-Insel vor der Grundschule in Großerkmannsdorf nicht, findet nicht nur der Ortschaftsrat. © Thorsten Eckert

Das Kopfschütteln hat Großerkmannsdorfs Ortsvorsteher Karl-Wilhelm Leege (Freie Wähler) längst aufgegeben. „Ich sehe das hier wirklich regelmäßig“, sagt er. Und will sich dennoch nicht damit abfinden. Die Rede ist von mitunter ziemlich abenteuerlichen Überholmanövern an der Fußgänger-Insel vor der Großerkmannsdorfer Grundschule. „Da wird regelmäßig auf der linken Spur vorbeigefahren …“ Nicht auszudenken, wenn genau in diesem Moment ein Kind über die Straße geht.

Eigentlich hatte der Ortschaftsrat ja mal für den Bau einer Fußgängerampel plädiert, um den Weg zwischen dem Parkplatz auf der einen und der freien evangelischen Grundschule auf der anderen Seite der Alten Hauptstraße sicherer zu machen. „Aber dafür, so hieß es damals aus dem zuständigen Landratsamt, würden hier nicht genug Autos fahren“, erinnert sich Karl-Wilhelm Leege noch genau an die Argumentation. Und fügte jetzt in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats an diesen Satz an: „Aber seit einiger Zeit ist ja Radeberg als Große Kreisstadt die zuständige Stelle, vielleicht könnten wir ja noch mal über das Thema reden.“ Zumindest über die Einführung einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 vor der Grundschule. „Dafür bemühen wir uns ja seit Längerem“, so der Ortsvorsteher. Die Diskussion im Ortschaftsrat war aufgekommen, weil vor der Grundschule ein grauer Kasten für Fragen im Ort gesorgt hatte. „Ist das ein Verkehrszähler?“, wollten Anwohner wissen. Ist es. Und mit den gesammelten Zahlen könnten dann auch tatsächlich Argumente gefunden sein, um Tempo 30 einzuführen. „Wobei wir auch an der Aufstellung eines Geschwindigkeits-Anzeigers dran sind“, machte Ortsvorsteher Leege deutlich. Vielleicht helfe das ja, dass hier zumindest mit Tempo 50 gefahren werde.

Die Verkehrs-Insel, da sind sich die Großerkmannsdorfer jedenfalls einig, ist keine wirklich große Hilfe in Sachen Sicherheit vor der Grundschule.

