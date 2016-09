Raserei soll ein Ende haben Der Bürgermeister verspricht den Anwohnern, dass für die Naundorfer Straße eine Lösung gefunden wird.

Heike Reinhard, Anwohnerin der Naundorfer Straße, hat selbst ein Schild geschrieben, um auf die erlaubten 30 Stundenkilometer hinzuweisen. Manche reagieren darauf, wie sie festgestellt hat. Vor Kurzem wurde ihre Katze überfahren. Sie befürchtet, dass bald ein Kind betroffen sein könnte. © Norbert Millauer

Manche haben ihre Katzen eingebüßt, einer wurde von einem Falschfahrer fast umgefahren und alle haben Angst, aus ihrer Einfahrt herauszufahren. Die Anwohner der Naundorfer Straße beschweren sich seit Monaten über zu viel Verkehr und Raserei in der Engstelle (SZ berichtete). Nun will die Stadtverwaltung die Bauphase im Oktober nutzen und nach einer Lösung suchen. Das versprach Oberbürgermeister Frank Neupold (parteilos) zum Beirat in Kötitz.

Dorthin war am Mittwochabend die halbe Nachbarschaft gekommen, um ihrem Ärger Luft zu machen. Eigentlich wollte Ordnungsamtschef Olaf Lier mit Zahlen beweisen, dass es gar nicht so schlimm sein kann, wie alle sagen. Lier veranlasste Tempokontrollen, Verkehrszählungen und hat sich die Stelle auch mit der Polizei angeschaut. Mit seinen Fakten konnte er die Anwesenden aber nicht überzeugen.

Dass durch die S 84, die an der Naundorfer Straße endet, der Verkehr zunehmen wird, wurde bereits vor Jahren prognostiziert. Nun gab es in der vergangenen Woche erneut eine Verkehrszählung. Ergebnis: Pro Stunde sind nur 14 Autos mehr in Richtung Kötitz unterwegs. Auch am Bad positionierten sich die Verkehrszähler bei 32 Grad Celsius. Denn an warmen Tagen soll dort viel Betrieb herrschen. Drei Autos und zwei Fahrräder pro Minute lieferten dafür aber keinen Beweis.

Und auch die Geschwindigkeitskontrollen offenbarten keine wilden Rasereien auf der Naundorfer Straße. Das beruhigte die Kötitzer aber keinesfalls. Kontrollen würden zur falschen Zeit stattfinden, argumentierten die meisten. Olaf Lier bot an, dass die Anwohner gern an einer Verkehrszählung oder Tempokontrolle teilnehmen könnten.

Auch sei mit den Radebeuler Kollegen, die den Blitzer bedienen, ausgemacht worden, dass sie mal nachts beziehungsweise am frühen Morgen messen kommen sollen. „Man verschätzt sich dort“, erklärte Lier. Die Autos würden den Leuten schneller vorkommen, als sie tatsächlich fahren.

Dass mehr Autos durch Kötitz fahren, darum geht es den Anwohnern aber im Grunde auch gar nicht. „Sondern um die Geschwindigkeit“, sagte Maik Feske. Er wohnt an der engsten Stelle und morgens sei es für ihn fast unmöglich, aus seinem Tor herauszufahren. Er wünsche sich eine Bremsschwelle auf die Straße. „Meine Nachbarn haben kleine Kinder, ich Enkelkinder. Das geht so nicht weiter“, so Feske, der befürchtet, dass es nicht bei überfahrenen Haustieren bleibt.

Seine Nachbarin schloss sich an. „Einen Tag nach der Geschwindigkeitskontrolle haben wir drei Falschfahrer durch die Einbahnstraße gezählt. Manche Autos sind mit 80 Sachen unterwegs gewesen. Das ist wirklich eine Katastrophe.“ Anwohnerin Heike Reinhard hat kurzerhand selbst ein Schild geschrieben, um die Autofahrer auf die erlaubten 30 Stundenkilometer aufmerksam zu machen. „Mir geht es auch um die Kinder. Ich staune, dass da noch nichts passiert ist.“

Und auch wenn es keine belegbaren Zahlen für das Gefühl der Anwohner gibt, zeigt der Oberbürgermeister Verständnis. „Da müssen wir reagieren. Wir werden die Bauzeit und die Verkehrsruhe dafür nutzen“, sagte Neupold.

Die Ideallösung wäre, wenn der Verkehr aus der Engstelle herausgenommen werden kann. Das würde aber wieder andere Straßen belasten. Im Gespräch war deshalb auch eine Tempotafel. An Bremsschwellen würden sich die Autofahrer gewöhnen, argumentierte Olaf Lier. Bis Ende November sollte es eine Lösung geben. Bis dahin bleibt das Stück Naundorfer Straße wegen Bauarbeiten voll gesperrt.

zur Startseite