Raserei ist Gift für die Luft

Die Herren Wissenschaftlern sollten mal veröffentlichen, wie viel Stickoxyd und CO2 durch die miserabel abgestimmten Ampeln und durch die Bevorzugung der DVB zusätzlich in die Luft geblasen wird. Oder traut man sich das nicht?? Die Messstelle an der Bergstraße zeigt nicht umsonst immer wieder hohe Werte, da sie ganau an der Stelle steht, wo ein durchschnittlicher LKW oder Bus bergauf schalten muss, nachdem er an der Ampel Mommsenstraße zum Anhalten genötigt wurde, weil er eben NICHT mit 60/70 Sachen den Berg hoch"gerast" ist. Mit DEM Tempo schafft man die Grüne Welle - vielleicht.