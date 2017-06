Raserei in der Altstadt Viele Autofahrer überschreiten das Tempolimit von 20 km/h. Aber das ist nicht das einzige Problem der Schloßstraße in Pirna.

Einige Autofahrer nehmen es mit dem Tempolimit 20 in der Schloßstraße nicht so ganz genau. Die Stadt kennt das Problem und führt regelmäßig Messungen durch. © Egbert Kamprath

Die ältere Dame in der Schloßstraße drückt sich schutzsuchend gegen die Hauswand. Mit hoher Geschwindigkeit rast ein roter Polo an ihr vorbei. „Die fahren hier wie die Verrückten“, stellt die Pirnaerin verärgert fest.

Das Thema Raserei in der Schloßstraße ist nicht neu, aber immer noch aktuell. Dabei gilt ein Tempolimit von 20 Stundenkilometern. Nicht nur die Fußgänger beklagen sich. Auch die Geschäftsleute haben die Raser vor ihrer Tür satt. Dazu gehört André Kiesewalter, der seit mehreren Jahren einen Kopierladen in der Schloßstraße besitzt. „Dass hier manche mit 50 fahren, ist nicht gelogen“, bemerkt er. Generell halte sich jeder Zweite nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung, schätzt Kiesewalter ein. Besonders die gerade Streckenführung der Schloßstraße verleite zum schnellen Fahren. Besonders kriminell werde es, wenn auf der rechten Seite ein Auto einparkt und der Nachfolgende nicht auf der Fahrbahn wartet, sondern kurzerhand auf dem ebenerdigen Fußweg überholt. „Unsere Kunden müssen immer sehr aufpassen, wenn sie aus dem Laden treten“, berichtet der Geschäftsmann. Viele hätten sich schon beschwert.

Die Lösung? Jedenfalls keine Bodenschwellen. „Dann würden sich die Anwohner wegen Lärm beklagen“, mutmaßt Kiesewalter. Aus seiner Sicht müsste noch mal mit einem zusätzlichen 20er-Schild am Beginn der Schloßstraße auf die geltende Regelung hingewiesen werden. „Denn das Schild Zone 20 steht an der Badergasse/Ecke Lange Straße. Bis zur Schloßstraße scheinen die meisten das nicht mehr im Kopf zu haben“, meint Kiesewalter.

Das sieht Ines Kummer vom Grünen Laden gleich neben dem Kopiergeschäft ähnlich. „Es gibt hier viele Raser“, bestätigt sie. Aber nicht nur die überhöhte Geschwindigkeit sei das Problem. Sie habe bemerkt, dass einige Autofahrer die geltende Einbahnstraßenregelung missachten und verbotenerweise von der Oberen Burgstraße in die Schloßstraße einfahren. „Das kommt besonders oft abends vor“, sagt Kummer. In diesem Zusammenhang würde sie mehr Kontrollen durch Polizei oder das Ordnungsamt begrüßen. Allerdings will sich die Stadtverwaltung nichts vorwerfen lassen. „Seit Jahresanfang haben wir bereits achtmal in der Schloßstraße die Geschwindigkeit der Autofahrer gemessen“, teilt Stadtsprecher Thomas Gockel auf SZ-Nachfrage mit. Von den 1 493 erfassten Fahrzeugen sind 80 zu schnell gefahren. „Das entspricht einer Quote von fünf Prozent. Der Spitzenreiter lag bei 44 Kilometer in der Stunde“, informiert Gockel. Er stimmt zu, dass zu schnell gefahren wird und betont, dass die Temposünder Verwarngelder erhalten haben. „Aber ein Schwerpunkt ist die Schloßstraße für die Stadtverwaltung nicht“, ordnet er ein.

Zusätzliche Tempo-20-Schilder in dem Gebiet aufzustellen, lehnt das Rathaus ab. „Die Schilder am Eingang der Zone sind gut erkennbar“, sagt Gockel. Auch die Möglichkeit, eine große 20 auf der Fahrbahn der Schloßstraße anzubringen, sei keine Lösung. „Wenn wir eine Straße mit einer 20 kennzeichnen, könnte es die Autofahrer dazu verleiten, auf den anderen Straßen innerhalb der Tempolimit-Zone schneller zu fahren, da hier nicht mehr explizit darauf hingewiesen wird“, berichtet der Sprecher.

Das Rathaus will die Situation vor Ort im Blick behalten und kündigt weitere Kontrollen an.

