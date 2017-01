Raser zahlen mehr als 2,5 Millionen Bußgelder von Temposündern sind für den Landkreis eine gute Einnahmequelle. Ein Blitzer beschert besonders viel Geld.

Der Blitzer an der B 6 in Plotzen machte im April das Foto des Spitzenreiters, eines roten Passat. © Uwe Soeder

Geschwindigkeitskontrollen sind augenscheinlich eine gute Einnahmequelle für den Landkreis: Von den mobilen und stationären Blitzgeräten im Kreisgebiet wurden 2016 knapp 73 000 Fotos geschossen. Mit den anschließend verordneten Verwarn- und Bußgeldern konnte der Kreishaushalt um mehr als 2,5 Millionen Euro bereichert werden.

Die Starkasten-Hitliste 2016 zurück 1 von 9 weiter Platz 9: Pulsnitz (S 95) Anzahl Überschreitungen: 1.318 Summe Bußgelder: 24.500 Euro Platz 8: Ottendorf-Okrilla (B 97) Anzahl Überschreitungen: 1.944 Summe Bußgelder: 33.000 Euro Platz 7: Cölln (B 96) Anzahl Überschreitungen: 2.636 Summe Bußgelder: 45.000 Euro Platz 6: Maukendorf (B 96) Anzahl Überschreitungen: 3.280 Summe Bußgelder: 49.900 Euro Platz 5: Göda (S 111; ehemals B 6) Anzahl Überschreitungen: 3.590 Summe Bußgelder: 58.000 Euro Platz 4: Rascha (B 96) Anzahl Überschreitungen: 5.913 Summe Bußgelder: 95.100 Euro Platz 3: Panschwitz-Kuckau (S 100) Anzahl Überschreitungen: 5.346 Summe Bußgelder: 104.000 Euro Platz 2: Putzkau (B 98) Anzahl Überschreitungen: 7.220 Summe Bußgelder: 137.500 Euro Platz 1: Plotzen (B 6) Anzahl Überschreitungen: 10.312 Summe Bußgelder: 206.500 Euro

Die Einnahmen seien dabei aber nur zweitrangig, betont der Ordnungsamtsleiter des Kreises, René Burk. An erster Stelle stünden die Sicherheit und die erzieherische Wirkung der Geschwindigkeitskontrollen. Spitzenreiter des Jahres bleibt der Fahrer eines roten VW Passat, der am helllichten Tag auf der B 6 mit 122 km/h am stationären Blitzer vorbei durch Plotzen gerast war. Insgesamt wurden allein in der Ortschaft Plotzen mehr als 10 000 Fahrer geblitzt. (SZ/ju)

