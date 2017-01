Raser bringen Riesa viel Geld ein Die Stadt hat 2016 mehr kontrolliert. Der traurige Rekord: knapp 100 Stundenkilometer zu viel auf dem Tacho.

Gut getarnt: Hier blitzt‘s an der Pausitzer Straße gegenüber der Sachsenarena. 2016 hat die Stadt 162 345 Euro wegen erhöhter Geschwindigkeit eingenommen. Die Summe ist in den letzten Jahren stetig gewachsen – wie die Zahl der Einsatztage. © Sebastian Schultz

Die Marke von 7 000 Temposündern ist geknackt – exakt 7 052 Fahrer hat die Stadt Riesa 2016 beim Zuschnellfahren erwischt. In den Vorjahren, 2015 und 2014, registrierten die Ordnungshüter aus dem Rathaus jeweils weniger Fälle. Allerdings gab es im vergangenen Jahr auch mehr Einsatztage als sonst: An knapp 100 Tagen war das Ordnungsamt mit dem Blitzer unterwegs.

In den Vorjahren waren es niemals mehr als 90 Tage. Laut Stadtsprecher Uwe Päsler wurden pro Einsatztag durchschnittlich 73 Fahrer erwischt, die zu schnell unterwegs waren. Unterm Strich standen am Ende des Jahres damit knapp 160 000 Euro, die in die Stadtkasse fließen. Die Einnahmen dank der Verkehrssünder haben sich in den letzten drei Jahren stetig erhöht. „Neuer trauriger Rekord waren 196 Stundenkilometer auf der 100er-Strecke der B 169 zwischen Riesa und B 6. Wir kontrollieren auch dort, so weit es noch auf Riesaer Flur ist“, erklärt Uwe Päsler. Sonst ist der Landkreis oder die Verkehrspolizei aus Dresden gefragt.

Weniger Geld durch Knöllchen

Während die Stadt im „fließenden Verkehr“ mehr Verstöße geahndet hat, wurden im „ruhenden Verkehr“ 2016 weniger Fälle auf Riesas Straßen registriert als in den Vorjahren: Rund 8 700 Vergehen stellte das Ordnungsamt im vergangenen Jahr fest. Im Vorjahr waren es mit knapp 9 500 ausgesprochenen Verwarnungen noch deutlich mehr. Auch die Einnahmen aus Knöllchen, die im vergangenen Jahr verteilt wurden, sind demnach zurück gegangen: 110 000 Euro kamen zusammen. 2015 waren es noch rund 127 000 Euro. In den allermeisten Fällen kassierte die Stadt zehn oder 15 Euro für die Überschreitung der Parkzeit am Automaten oder, weil die Parkscheibe vergessen wurde. „Es kann aber auch ganz anders sein. Der Tatbestandskatalog des Kraftfahrbundesamtes hat 558 Seiten. Die Parkverstöße ziehen sich über viele Seiten“, erklärt Stadtsprecher Uwe Päsler.

Abschleppen ließ die Stadt im Übrigen gar kein Auto, „da wir ja nur den öffentlichen Verkehrsraum kontrollieren“, so Päsler. Auf Veranstaltungen wie dem Stadtfest habe das Ordnungsamt Probleme in den wenigen Einzelfällen immer vor Ort ohne Abschleppen klären können. „Wenn von privaten Eigentümern der Abschleppdienst geholt wird, etwa weil Feuerwehrzufahrten versperrt sind, dann geht das nicht über unseren Tisch. Zu zahlen ist ohnehin immer vom Fahrzeughalter an die Abschleppfirma“, sagt Uwe Päsler.

Noch aktiver als Riesa sind offenbar die Ordnungsämter anderer Städte im Landkreis (siehe Kasten). So wurden in Radebeul im vergangenen Jahr 46 500 Fahrer geblitzt – also fast siebenmal so viele wie in der Sportstadt. Stationäre und mobile Blitzer bescheren Radebeul damit knapp eine Million Euro Einnahmen. Was Knöllchen im ruhenden Verkehr angeht, sind die Mitarbeiter des Radebeuler Ordnungsamts hingegen etwas zurückhaltender.

Die Knöllchenbilanz 2016

Radebeul verteilte bis Weihnachten Knöllchen im Wert von 76 000 Euro. Rund 46 500 Temposündern spülten bis zum gleichen Zeitpunkt knapp 900 000 Euro in die Stadtkasse.

In Meißen wurden 5 463 Knöllchen verteilt. Die Porzellanstadt nahm im ruhenden Verkehr so 107 700 Euro ein. Temposünder bescherten der Stadt 2016 allein durch den Blitzer am Schottenbergtunnel Einnahmen von 175 400 Euro.

Quelle: Stadtverwaltungen

