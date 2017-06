Rasensprenger geklaut Unbekannte Diebe drangen in der Nacht zum Sonnabend gewaltsam in ein Vereinsheim in Großenhain ein.

Zwei Rasensprenger im Gesamtwert von geschätzten 200 Euro erbeuteten Unbekannte in der Nacht vom Freitag zum Sonnabend an der Pollmerallee. Sie brachen die Tür zu einem Vereinsheim auf, gelangten so in die Räume und entwendeten dort das Gartenzubehör. Bei dem Beutezug hinterließen sie außerdem einen Sachschaden von rund 1 000 Euro, teilt die Polizei mit. (SZ)

