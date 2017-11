Rasengitterplatten am Bach werden ersetzt

Der Dorfbach in Hennersdorf hat im Rahmen der Hochwasserinstandsetzung eine neue Ufergestaltung bekommen. „Dort sind auf großen Strecken am Bach entlang Rasengitterplatten verlegt worden, um das Ufer zu befestigen“, sagt Stefan Kadler, der die Hochwasserarbeiten für die Stadt Dippoldiswalde koordiniert. In diesen Platten ist das Wasser wie in einer Schussrinne geflossen. Es hat bei Hochwasser eine hohe Geschwindigkeit bekommen.

2013 sind viele dieser Platten unterspült und gegeneinander verschoben worden. Heute sind solche Platten an einem Gewässer auch gar nicht mehr erlaubt. Deshalb sind sie weitgehend durch eine andere Bachgestaltung ersetzt worden. Am Grund des Baches sind Schwellen eingebaut worden, um die Fließgeschwindigkeit niedrig zu halten. Das Ufer und die Gewässersohle sind mit Natursteinen befestigt worden. „Von diesen Arbeiten ist das Meiste schon durch“, sagt Kadler. (SZ/fh)

