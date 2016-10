Rasenfreigabe an der Silberspitze Ein wenig Zeit braucht das Gras auf dem Bolzplatz noch, um anzuwachsen. Dann gibt es eine kleine Feier.

© Symbolbild: dpa

Manch ein Kind kribbelt es in den Füßen, wenn es den neuen Rasen auf dem Bolzplatz an der Silberspitze in Großröhrsdorf sieht. Momentan heißt es jedoch noch Geduld zu bewahren. Damit das saftige Grün gerade bei starker Nutzung wie dem Fußballspielen robust ist, muss ihm vier Wochen Zeit zum Anwachsen gegeben werden. Am Donnerstag, dem 13. Oktober, aber sind genau diese vier Wochen nach der Rasenverlegung durch die Mitarbeiter des Technischen Dienstes der Stadtverwaltung um. Damit die Geduld der jungen Ballfreunde keinen Tag länger auf die Folter gespannt wird, lädt Bürgermeisterin Kerstin Ternes an diesem Tag um 10 Uhr zur offiziellen Freigabe alle kleinen und großen Interessierten an den Rasenplatz ein. So haben die Kinder auch noch die Möglichkeit, den neuen Rasen während der letzten Ferientage intensiv auszuprobieren.

Die Kinder der evangelisch-lutherischen Kindertagesstätte „Agnesheim“ begleiten die Freigabe musikalisch. Danach werden mutige Torschützen für die Einweihung des Rasens gesucht. (SZ)

zur Startseite