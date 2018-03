Raschke nimmt die erste Hürde Der Oberbürgermeister von Meißen überzeugt bei der CDU-Nominierung für die Wahl mit Fakten.

Konnte vor allem in der Fragerunde durch konkrete Fakten überzeugen: Amtsinhaber Olaf Raschke kann bei der Oberbürgermeisterwahl auf die Rückendeckung der Meißner Christdemokraten zählen. © Claudia Hübschmann

Meißen. Voll besetzte Tische in der Winzergenossenschaft Meißen. Rund 40 CDU-Mitglieder aus der Stadt sowie Gäste haben sich um eine hufeisenförmige Tafel versammelt. 26 von ihnen werden später abstimmen dürfen. Bekannte Gesichter sind unter den Besucher wie die Landtagsabgeordneten Daniela Kuge und Geert Mackenroth, CDU-Oldie Ullrich Bierstedt oder Stadtrat Nico Riefling. Draußen ist vor rund einer halben Stunde die Sonne untergegangen. Es geht an diesem Abend um die Zukunft der Stadt zu Füßen des Zscheilaer Weinbergs. Am 9. September wird für die nächsten sieben Jahre ein neuer Rathauschef gewählt. Zwei Vorschläge stehen auf dem Wahlzettel: Herausforderer Falk Werner Orgus und Amtsinhaber Olaf Raschke (parteilos) – so wie bereits in der Finalrunde der OB-Wahl 2011.

Damals trat der 54-Jährige seine zweite Amtsperiode mit einer Mehrheit von rund 81 Prozent der abgegebenen Stimmen an. Orgus erreichte rund 13 Prozent. Ihm muss dabei zugutegehalten werden, dass er seinen Hut vergleichsweise spät in den Ring warf. Neben ihm hatten sich nur noch je ein Kandidat der NPD und der Sächsischen Volkspartei beworben.

Die beiden Wettbewerber sitzen sich schräg gegenüber. Olaf Raschke bei einer Flasche Fachinger, Orgus bei einer Cola. Letzterer kämpft mit mehreren Packungen Bonbons gegen Husten an. Seine erneute Kandidatur hatte Beobachter verblüfft. Sie waren davon ausgegangen, dass der studierte Jurist seine Ambitionen auf den Posten des Rathauschefs mittlerweile begraben hat. Der 45-Jährige lebt mit seiner Familie in Görlitz und ist seit Sommer 2016 Vater einer kleinen Tochter.

Die Vorstellungsrunde beginnt. Der Amtsinhaber spricht zuerst, liest seine Rede ab. Dabei wird er im zweiten Teil bei der Fragerunde mit Eloquenz glänzen. Raschke erinnert an seinen Beginn vor 14 Jahren. Über 53 Millionen Euro an Schulden hätten Meißen damals gedrückt. Wohnungsgesellschaft und Badgesellschaft befanden sich in Schieflagen. Jetzt könne wieder gestaltet werden. Raschke setzt einen ersten Schwerpunkt auf Bildung, auf Kitas, insgesamt auf die nächste digitale Revolution. Ein Parforceritt durch die Stadtpolitik folgt – vom Radverkehr über Sport bis hin zu neuen Wohngebieten. Einmal mehr wird deutlich, dass Raschke ein Praktiker ist, ein Macher, der vor allem im Hier und Jetzt verwurzelt ist.

Ein Büchlein in der Hand beginnt Orgus seine Rede frei mit großer Bedachtsamkeit. Jedes Wort wiegt er hörbar ab. Viel ist für die Zuhörer über die Biografie des Kandidaten zu erfahren, über das Spannungsfeld zwischen Politik, Verwaltung und Wirtschaft, welches seinen bunten Lebenslauf prägt. Ein wenig hört es sich an, als ob der 45-Jährige die Notwendigkeit sieht, sich permanent für seine Kandidatur zu rechtfertigen. Als Hauptgrund für seine Bewerbung benennt er das Ziel, die CDU-Position in einen Wahlkampf der Ideen einzubringen. Die Christdemokraten müssten jetzt ein eigenes Profil zeigen, sonst bräuchten sie zur Stadtratswahl gar nicht antreten. Eine wirklich inhaltliche Alternative zu benennen, gelingt ihm nicht wirklich.

Das Ergebnis der abschließenden Abstimmung gibt den Verlauf des Abends deutlich wieder. Auf Falk Werner Orgus entfallen zehn Stimmen. Olaf Raschke erhält mit 16 Stimmen die absolute Mehrheit.

Parallel zur Nominierung der Christdemokraten in der Weinerlebniswelt stellen die Freien Demokraten im Landhaus Nassau ihren Kandidaten auf. Stadtrat Martin Bahrmann tritt als einziger Bewerber an und kann ein einstimmiges Ergebnis erzielen. Der 31-jährige Familienvater und gebürtige Meißner gilt trotz seiner jungen Jahre als Politik-Routinier. Er sitzt für die Liberalen im Meißner Kreistag und führte mehrere Jahre als Geschäftsführer die Wilhelm-Külz-Stiftung.

Spätestens im Mai dürfte ein weiterer Aspirant hinzustoßen. Dann will das Wahlbündnis „Meißen kann mehr“ seinen Vertreter vorstellen.

