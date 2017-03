Rasante Spiele in Bautzen Am Sonntag findet eines von drei Vorrundenturnieren um den Pokal des Deutschen Crossminton Verbandes statt.

Bianca Weise vom MSV Bautzen in Aktion. Am Sonntag geht es in der Schützenplatzhalle ab 13 Uhr um den Einzug in das Pokalfinale. © Jörg Stephan

Crossminton. In der Bautzener Schützenplatzhalle geht es am kommenden Sonntag ab 13 Uhr um den Einzug in das Finale um den Pokal des Deutschen Crossminton Verbandes (DCV). Auf dem Programm steht dann eines von drei Pokal-Vorrundenturnieren. Die Red Devils vom MSV Bautzen empfangen dann die Poing Speed Fires aus Bayern und die zweite Vertretung der Füchse Berlin.

Torsten Köhler, Präsident des DCV und gleichzeitig Abteilungsleiter der Bautzener, erklärt im Vorfeld seine Sportart: „Crossminton verbindet Tennis, Squash und Badminton zu einer vollkommen eigenständigen Sportart. Gespielt wird in der Halle oder auch im Freien auf Rasen, Sand oder Tennisplätzen. Die sogenannten Speeder erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 300 km/h. Die Gegner stehen sich im Abstand von 12,8 Metern in zwei Quadraten, die fünf Mal fünf Meter groß sind, ohne Netz gegenüber.“

Sportart umbenannt

Bisher war der Sport unter Speedminton oder Speed Badminton bekannt, wurde aber vom internationalen Verband inzwischen in Crossminton umbenannt. Eine eigenständige Abteilung gibt es beim MSV Bautzen bereits seit über zehn Jahren. Über 90 Spielerinnen und Spieler jagen in der Spreestadt regelmäßig den kleinen gelben Speedern hinterher, darunter auch viele Kinder und Jugendliche.

Auch sportlich können sich die Red Devils sehen lassen. Erfolge erzielten sie bei Welt-, Europa und Deutschen Meisterschaften. Im Mannschaftswettbewerb konnte das Team vom MSV Bautzen bereits mehrere Titel in der 1. Liga Ost einfahren und qualifizierte sich mehrfach für das Bundesligafinale. Bevor im Sommer die neue Bundesligasaison beginnt, steht im Frühjahr der DCV-Pokal an. In den Vorrundenturnieren werden die Teilnehmer für das Finale gesucht, an dem vier Teams teilnehmen.

Red Devils wollen in das Finale

Köhler: „In diesem Mannschaftswettbewerb werden insgesamt sechs Spiele ausgetragen. Ein Damen-Einzel, drei Herren-Einzel, ein Herren-Doppel und ein Mix-Doppel. Mit den Speed Fires und der zweiten Mannschaft der Füchse Berlin erwarten wir zwei starke Teams. Nur der Turniersieger qualifiziert sich fest für das Pokalfinale – und das ist natürlich unser Ziel.“

In der Zeit von 13 bis 18 Uhr sind also hochklassige und spannende Spiele garantiert. „Unsere Red Devils hoffen auf Unterstützung und freuen sich über jeden Zuschauer. Der Eintritt ist frei“, sagt der Bautzener Abteilungsleiter und ergänzt: „Wer Crossminton selber ausprobieren möchte, kann gerne zu einem Schnuppertraining vorbeischauen.“ (tk)

