Rasante Rundenjagd auf dem Teich Das Eis ist dick genug: In Oberau gehen Speedway-Piloten und Speedkarts an den Start.

Vergangenes Jahr musste Oberau ausfallen. Doch die Speedkarts auf Eis konnten beim Rennen der Serie in der Dresdner Energie-Verbund-Arena bestaunt werden. © SZ-Archiv/Robert Michael

Das wird ein ganz besonderes Spektakel: Im Waldbad Oberau gehen am Sonntag rund 20 Fahrer mit ihren Speedway-Maschinen oder Speedkarts bei einem kurzfristig anberaumten Rennen der „Drift-on-Ice“-Serie an den Start. Vorausgesetzt, das Eis ist dick genug. Doch daran zweifelt angesichts der momentanen klirrenden Kälte niemand. Endgültig entschieden wird aber wohl erst am Sonnabend nach einer letzten Probebohrung.

Die Besucher erwartet ein eisiges Spektakel. Denn Speedway ist die einzige Motorsportart, die ohne Bremsen ausgetragen wird. Mit heißen Kurvendrifts rasen die Topfahrer auf ihren 500ccm-Maschinen über das Eis, angetrieben durch Methanol und über 800 Spikes. Am Start werden natürlich auch die beiden Meißner Lokalmatadoren Ronny Weis und Richard Geyer sein. Ebenso die Talente des Motorsportclubs Meißen in der 50 ccm-Klasse. Und als besonderes Highlight drehen Speedkarts ihre Runden in Oberau – ein Augen- und Ohrenschmaus für Motorsportfreunde. (rt)

Die Bahn im Waldbad Oberau öffnet am Sonntag 12 Uhr, Start ist 13.30 Uhr. Aktuelle Informationen gibt es auf der Internetseite www.drift-on-ice.de

