Rasante Rundenhatz

Sieht zwar aus wie ein Länderkampf im Shorttrack zwischen Kanada und Russland, ist aber ein Finale beim vergangenen Weltcup in Dresden. © Thomas Kretschel

Uwe Rietzke bekommt jetzt wieder ein bisschen weniger Schlaf. In dieser Woche sind er und gut 100 ehrenamtliche Helfer von frühmorgens bis spätabends in der Energieverbund-Arena. Der Vizepräsident der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft und seine Unterstützer kümmern sich um mehr als 300 Shorttracker aus 30 Ländern. Sie trainieren seit Montag täglich von 7 bis 22 Uhr. „Die stetig wachsende Teilnehmerzahl und das große Interesse am Standort Dresden stellen uns allein wegen der räumlichen Bedingungen vor immer neue Herausforderungen“, sagt er. Der Platz auf dem Eis ist begrenzt und die Zahl der Kabinen endlich. Gleiches gilt für den zeitlichen Ablauf. Beispielsweise gibt es das erste Frühstück im Hotel bereits 4 Uhr. Dadurch bekommen alle Nationalmannschaften ausreichende Übungseinheiten.

Shorttrack statt Eishockey in der Halle bedeutet auch: 140 Scheiben aus Sicherheitsglas und Sicherheitsnetze raus, andere Banden und Matten rein und dann das andere Eis, das sogar Weltrekorde möglich macht wie beim Weltcup 2016 durch Europameister Semen Elistratov aus Russland mit 1:22,607 Minuten über 1 000 Meter.

Deutschlands in dieser Saison beste Shorttrackerin Bianca Walter kennt den Grund: „Für den Weltcup nutzen die Eismacher anderes Wasser.“ Sie verwenden „bestes Dresdner Trinkwasser aus der Leitung“, sagt Rietzke. 36 000 Liter, um genau zu sein, dazu 1 000 Liter weiße Farbe für den Grund, 200 Liter blaue Farbe für die Linien. Das Wasser hat weniger Kalkrückstände und Verunreinigungen. „Dadurch ist es besonders gleitfähig“, sagt Walter.

Im Alltag zaubern die Meister das Eis aus Brunnenwasser. „Das ist auch gut zum Trainieren, aber bei Weitem nicht so schnell“, sagt sie. Die Dresdnerin liebt griffiges, hartes Eis. „Zu spröde darf es aber auch nicht sein. Sonst bricht es in den Kurven.“ Daher gießen die Helfer nach beinahe jeder Trainingseinheit die Rillen und frosten das Wasser mit Kohlendioxid aus dem Feuerlöscher. Ihre Pflege verhindert, dass das Eis platzt. Beim Anfrieren entstehen aber Unebenheiten. Deshalb fährt die Maschine in den Übungspausen drüber. Sie bügelt die Oberfläche glatt und kühlt sie auf minus vier Grad Celsius. „Konstantes Eis ist eine Kunst für sich“, sagt sie.

Korea bietet Balsam für die Seele

Die 26-Jährige erlebte im vergangenen Winter bei den Heimrennen ihr bis dahin bestes Weltcup-Wochenende und auch, was das bedeutet. Als Neunte über 1 000 und Elfte über 1 500 Meter folgte das ZDF-Kamerateam ihr auf Schritt und Tritt und nicht mehr Anna Seidel.

In dieser Saison sah Walter nach einem durchwachsenen Start in Korea, „dass es funktioniert“. Der sechste Rang über 1 000 Meter „war Balsam für meine Seele“. Bei der Europameisterschaft in Turin wollte sie an die Ergebnisse anknüpfen. Am Ende belegte Walter den 16. Platz. Dennoch sei die Vorfreude auf den Weltcup in Dresden riesig. „Traditionell wird meine gesamte Familie vor Ort sein.“

Walter und Seidel machten 2015 und 2016 als Plakatgirls Reklame für ihr Heimspiel. 2017 wirbt Deutschlands in diesem Winter bester Shorttracker Felix Spiegl als Posterboy für die Wettbewerbe von Freitag bis Sonntag. Frank Dittrich freut sich über solche Typen. „Wir benötigen Helden, um diese Sportart zu entwickeln“, sagt der ehemalige Eisschnellläufer und DESG-Marketingreferent. „Bekannte Gesichter sind Zugnummern fürs Publikum.“ Er fühlt sich durch den Aufwärtstrend bei den Zuschauerzahlen bestätigt. Jahr für Jahr besuchen mehr Fans die Weltcups.

2016 knackten sie erstmals die 6 000-Gäste-Grenze an drei Wettkampftagen und die 3 000-Zuschauer-Marke am Sonntag. „Das zeigt, welch großen Stellenwert der Weltcup in Dresden hat“, sagt Rietzke. Auch die EM im Olympia-Winter steht für Januar 2018 bereits in seinem Kalender. Das war schon vor den Winterspielen 2010 und 2014 so. Für 2019 kann er sich sogar eine Weltmeisterschaft vorstellen. Das Problem sind immer die Terminkollisionen – entweder mit Demonstrationen zum 13. Februar oder der Eishockey-Endrunden-Phase im März.

„Shorttrack ist eine spannende, unterhaltsame Sportart mit echten Duellen“, benennt Dittrich den Unterschied zu seiner früheren Sportart. „Nach jedem Lauf steht ein Gewinner fest. Mal siegt der Beste, mal der Cleverste, mal der Glücklichste.“ So wie Tom Rietzke bei der deutschen Meisterschaft. Da profitierte er von Christoph Schuberts Crash und gewann seinen ersten Titel. Dafür stürzte der EM-Debütant in Turin über 500 und 1 500 Meter in jeweils aussichtsreicher Position . „Ich hoffe, dass das Sturzpech, welches mich zur Europameisterschaft begleitet hat, jetzt aufgebraucht ist“, sagt der Dresdner, der sich nach seinem ersten Weltcup außerhalb Deutschlands in dieser Saison jetzt auf seine Heimrennen freut. Gleiches gilt für Schubert, der sich beim nationalen Championat das Nasenbein gebrochen und den Kiefer ausgerenkt hat. „Mittlerweile bin ich wieder zurück auf dem Eis, auch wenn die Nase hin und wieder noch ein paar Probleme bereitet“, sagt er. „Die Weltcup-Teilnahme ist jedoch nicht in Gefahr.“ Bei Seidel steht das noch nicht fest, auch wenn sie sich wieder im Mannschaftstraining befindet.

Volles Programm

Der Weltcup bietet am Sonnabend und Sonntag jeweils beinahe vier Stunden Shorttrack. Auf dem Programm stehen bei Frauen und Männern Einzelrennen über 500, 1 000 und 1 500 Meter sowie die 3 000-Meter-Staffel der Frauen und die 5 000-Meter-Staffel der Männer.

Am Sonnabend fängt es 13.30 Uhr an. Höhepunkte sind ab 15.30 Uhr die A-Finals der Frauen und Männer über 1 500 und 1 000 Meter.

Am Sonntag geht es 14 Uhr los. Höhepunkte sind ab 15.45 Uhr die A-Finals der Frauen und Männer über 500 und 1 500 Meter sowie der Staffeln.

