Rasante Nudeln Mit einem Lieferdienst will das Wehlener Manufakturhotel die Winterpause überbrücken. Das hilft auch dem Personal.

Kathrin Dellai liefert die Gerichte von Pasta Lucia aus. © Daniel Schäfer

Stadt Wehlen. Essenslieferanten müssen vor allem eines: schnell sein. Denn die Ware bleibt nicht lange heiß. Von Stadt Wehlen bis Pirna sind es zum Glück nur wenige Minuten. Kurz genug, um die Nudelgerichte von Pasta Lucia heiß an die hungrige Kundschaft auszuliefern. Maria und Mario Lucia, die Betreiber des Manufakturhotels, bieten seit Kurzem den Nudellieferdienst an.

Zunächst wollte Mario Lucia nur an die Gewerbetreibenden entlang der B 172 liefern. „Aber es hat sich schnell herumgesprochen, sodass wir jetzt auch in die Innenstadt fahren“, sagt der Geschäftsführer. Wenn jemand beispielsweise aus Lohmen bestellen würde, wäre auch das machbar – das wäre nur ein kleiner Umweg. Das Angebot, das es seit Anfang November gibt, nehmen bisher vor allem Firmen in Anspruch, deren Mitarbeiter sich einmal die Woche gemütlich zum Mittagessen zusammensetzen wollen. Zwischen 4,90 Euro und 6,50 Euro kosten die Gerichte mit den handgemachten Nudeln aus Wehlen. Darunter sind Klassiker wie Nudeln mit Carbonara-Soße und Bolognese, aber auch ungewöhnlichere Zutaten wie Butternusskürbis und Shrimps finden sich auf der Karte, die wöchentlich online aktualisiert wird.

Wie kann die Nudelmanufaktur dann die Preise so niedrig halten? „Wir wollen zu Beginn erst mal so günstig wie möglich sein“, sagt Mario Lucia. Immerhin bringt der Lieferdienst für den Unternehmer auch einen entscheidenden Vorteil mit sich: Er muss seine Mitarbeiter nicht über die Wintermonate entlassen, wenn das Hotel geschlossen hat. Der Hotelbetreiber hat große Probleme, geeignetes Personal zu finden. Sein Bistro am Schillerplatz in Dresden musste er nach eigenen Angaben deshalb im Juni schließen.

Zwei Angestellte, eine von ihnen ist Kathrin Dellai, kochen und liefern die Essen täglich von Stadt Wehlen aus. „Es macht Spaß, etwas Neues auszuprobieren“, so Lucia. Das Kochen für den Restaurantbetrieb sei immerhin etwas ganz anderes, als wenn die Nudeln in Thermoboxen zu den Kunden kommen. Bestellt werden muss bis spätestens 8.30 Uhr am Tag der Auslieferung. Mindestens drei Gerichte, sonst lohnt sich die Anfahrt nicht. Die Gerichte werden laut Mario Lucia frisch am Vormittag zubereitet und in Boxen abgepackt, die man auch in die Mikrowelle stellen kann. Abgerechnet wird immer freitags.

www.nudelerlebnis.de

