Rasante Abfahrt

Viel Spaß hatten diese Kinder beim Rodeln an der Kottmarsdorfer Mühle. Nachdem das Rodeln vor einer Woche auf großes Interesse stieß, organisierte das Autocrossteam Matthias Heinrich am Sonnabend eine Wiederholung. Autocrossteam Matthias Heinrich und seine Mitstreiter veranstalteten am Rodelhang an der Kottmarsdorfer Mühle der Rodelwettbewerbe und Spaßrodeln mit musikalischer Unterhaltung und Verpflegung. Die Veranstalter machen diese Aktion zum achten Mal, nach zweijähriger Pause wegen Schneemangels. Aufgrund der starken Nachfrage beim Rodeln vor einer Woche, gab es nun, am vergangenen Wochenende, eine Wiederholung. Auch diesmal sind jede Menge Kinder und Familien bei schönstem Sonnenwetter, trotz eisigem Wind und Kälte mit ihren Schlitten und Skiern erschienen und hatten reichlich Spaß. Am Begehrtesten waren die Matten-Schlittenfahrten, bei denen die Kinder jeweils auf einer Matte liegend von zwei Schneemobilen in rasanter Fahrt den Rodelberg hinab und wieder hinauf gezogen wurden. Der Andrang in der Warteschlange war groß. Die Fahrten für die Kinder bot der Veranstalter kostenlos an. Ein weiterer Höhepunkt war das aus dem TV bekannte Wok-Rennen, welches in diesem Fall in Schubkarren-Wannen durchgeführt wurde. Die drei Schnellsten erhielten bei der anschließend Siegerehrung ein Präsent. Ebenfalls ein Präsent erhielten alle Kinder, die am Kinderrodelwettbewerb teilgenommen hatten. Während der Kottmarsdorfer-Rodeltage fand auch eine Vier-Schanzen-Tournee statt und es wurden die skurrilsten Eigenbau-Schlitten prämiert.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/rasante-abfahrt-3600478.html