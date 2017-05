Raritäten in und um Weißwasser Viele Veranstaltungen haben am Wochenende Besucher mit Besonderem angelockt. Doch die Feuerwehr musste auch zu einem Brand ausrücken.

Sänger Frank-Rüdiger Dittrich sorgt für Stimmung im Theater im Ohr am Bärwalder See.

Die Jugendmannschaft des SV Jänkendorf auf der Strecke des Seifenkistenrennens.

Kathleen Rödl (rechts) von der Hühnerfarm Lodenau erklärt Frida und Erik die Funktion des Farmpackers.

Gartenabfälle sind in einem Grundstück an der Bergstraße in Rietschen in Brand geraten.

Die Teilnehmer am Abituriententreffen des Jahrganges 1977 in der Aula des Friedrich-Schleiermacher-Gymnasiums Niesky mit Musiklehrer Heinz Roy (li.) und ihrem ersten Klassenlehrer Gottfried Baase.

Wilfrid Sauer zeigt bei der Mineralienbörse im Findlingspark Nochten einen Onkolith aus Namibia.

Dauban.

Rund 55 Traktorenbesitzer haben am Sonnabend ihre Fahrzeuge in Dauban präsentiert. Die Modelle vom Kleinsttraktor Marke Eigenbau bis hin zum Lanz Bulldog Baujahr 1937 oder dem neuesten Traktor der Marke „Claas“ sind dann auch von Hunderten Besuchern beim 8. Traktorentreffen auf der Festwiese vor dem Vereinshaus bestaunt worden. Um 13.30 Uhr haben sich die meisten der Traktoren zur traditionellen Rundfahrt durch Dauban und Weigersdorf auf den Weg gemacht. Nach der Rückkehr ist das Traktorentreffen zum Kinderfest geworden.

Lodenau:

Kristine Schubert aus Berlin hat am Sonnabend den Weg nach Lodenau gefunden. Gemeinsam mit ihren Kindern Frida und Erik hat sie sich erklären lassen, wie ein Farmpacker zum automatischen Verpacken der Eier in der Hühnerfarm Lodenau funktioniert. Die drei gehörten zu den Hunderten Besuchern, die während des 6. Hoffestes einen Blick hinter die sonst verschlossenen Türen werfen wollten. Der Leiter der Farm, Günter Prötzig, hat mit seinen sechs Mitarbeitern und vielen Helfern ein Fest für die ganze Familie vorbereitet.

Jänkendorf.

Fünf Mannschaften sind am Sonnabend beim 13. Seifenkistenrennen angetreten. In der Wertung unter 18-Jährigen hat die Jugendmannschaft des SV Jänkendorf vor der Volleyballjugend gesiegt. Bei den Erwachsenen konnte die Mannschaft von Holtec 1 ihren Vorjahreserfolg vor Holtec 2 und Langers Racing Team wiederholen.

Niesky.

25 Teilnehmer am Treffen des Abiturjahrganges 1977 haben am Sonnabend ihren ehemaligen Musiklehrer Heinz Roy sowie ihren ersten Klassenlehrer Gottfried Baase begrüßt. Martina Kahl, Fachlehrerin am Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium hat diese Überraschung organisiert. Anna Kleicke und Pauline Klimke aus der jetzigen 7. Klasse haben die früheren Abiturienten später durch das Gebäude am Nieskyer Zinzendorfplatz geführt.

Nochten.

Der Saal des Informationszentrums im Findlingspark Nochten hat sich am Sonntagvormittag in eine große Mineralienbörse verwandelt. 16 Anbieter haben dazu Stände aufgestellt. Wilfrid Sauer ist ebenfalls dabei. Der Vorsitzende der Bezirksgruppe Ostsachsen im Verein der Freunde für Mineralogie und Geologie hat an seinem Stand unter anderem Mineralien gezeigt, die er von einer Reise nach Namibia mitgebracht hat.

Rietschen.

Am Wochenende sind die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Rietschen, Stannewisch, Daubitz und Teicha alarmiert worden. An der Bergstraße in Rietschen haben sich Gartenabfälle wahrscheinlich selbst entzündet. Die Bewohner des Grundstückes und die Feuerwehrleute haben den Brand schnell unter Kontrolle gebracht, sodass die Mehrzahl der dreißig Kameraden den Einsatzort nach kurzer Zeit wieder verlassen konnten.

Boxberg.

Sänger Frank-Rüdiger Dittrich und Pianist Karl-Heinz Ringel haben am Sonnabend das Publikum im Theater im Ohr mit Couplets des bekannten Berliner Humoristen Otto Reutter erfreut. Dessen Lieder sind bis heute hautnah und geben einen Einblick in die „Goldenen 20er“ des vergangenen Jahrhunderts. 1 800 Couplets hat er hinterlassen, 180 Schallplatten aufgenommen, acht Filmmusiken komponiert. Im „Theater im Ohr“ am Bärwalder See konnten Besucher den meisterhaft von den beiden Künstlern herübergebrachten Stücken lauschen. Originalschallplattenaufnahmen vom Grammophon und Drehorgelspiel ergänzten das Konzert, welches mit einer Hommage an Claire Walldorf endete. Alle im Theater sangen mit.

