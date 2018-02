Gut zu wissen Rapunzel, schneid’ dein Haar herunter Die Zweithaarspezialistin Simone Vatter organisiert eine Spendenaktion. Der Dank ist eine neue Frisur.

Zopf ab und rote Nase auf – unter dieser Überschrift steht die Haarspendeaktion, die die Friseurmeisterin Simone Vatter im März organisiert. Wer mindestens 30 Zentimeter Haar abgibt, bekommt eine Frisur spendiert. © Dietmar Thomas

Döbeln. Rapunzel in Grimms Märchen nutzte ihr langen Haar als Kletterhilfe. Um lange Haare geht es auch bei der Aktion „Rapunzel“ des Bundesverbandes der Zweithaarspezialisten. Dieser sammelt seit Jahren Haarspenden und verkauft sie für einen guten Zweck. „Die Versteigerung erfolgt immer in Fulda auf der Messe. Da ist dann eine riesige Tafel voller Haare“, sagte die Friseurmeisterin Simone Vatter, die in Döbeln ein Zweithaarstudio betreibt. „Europäisches Echthaar ist ein Schatz. Daraus werden Perücken hergestellt.“ Die Auktion im vergangenen Jahr habe 48 000 Euro eingebracht.

In diesem Jahr will die Döbelner Zweithaarspezialistin auch etwas zur Versteigerung beitragen. „Zopf ab und rote Nase auf“ heißt es bei ihr am 24. März im Friseursalon an der Großen Kirchgasse. Wobei die rote Nase für die Stiftung „Humor hilft heilen“ des Entertainers Dr. Eckart von Hirschhausen steht, die in diesem Jahr in den Genuss der Spende kommt. Die Stiftung finanziert Clowns, die zu schwerkranken Menschen in Krankenhäuser gehen. „Mich haben immer wieder Kunden wegen einer Haarspende angesprochen. Da habe ich mir gedacht, dass ich selbst einmal eine Aktion organisiere. Manche Leute, die sich mit den Gedanken beschäftigen, bekommen dann vielleicht den letzten Anstoß. Und was der Hirschhausen macht, ist genial“, sagte Simone Vatter.

Ein paar Bedingungen sind allerdings an die Spende geknüpft: Das Haar muss mindestens 30 Zentimeter lang sein. Und es darf weder gefärbt noch blondiert sein. „Am besten ist, vor der Spende schon einmal einen Termin für ein kurzes Vorgespräch zu vereinbaren. Bei Minderjährigen sollten außerdem die Eltern zustimmen“, sagte Simone Vatter.

Jeder, der am 24. März seine langen Haare bei Simone Vatter lassen will, bekommt vom Friseurteam einen neuen Haarschnitt spendiert. „Das ist unser Anteil an der Aktion. Das ist eine Arbeit, die wir gerne machen.“

Haarspendeaktion, Sonnabend, 24. März, ab 9 Uhr. Das Friseurteam Simone Vatter, Große Kirchgasse 5, ist unter Telefon 03431 571750 zu erreichen.

