Raphael Ehrlich bleibt Caritas-Chef Der Sozialverband will weiter Menschen in Not helfen. Der Vorsitzende sagt, wie das klappt.

Raphael Ehrlich (33) ist alter und neuer Erster Vorsitzender des Caritasverbandes für Dresden, der auch in Freital tätig ist. © PR

Raphael Ehrlich bleibt Erster Vorsitzender des Caritasverbandes für Dresden. Der neugewählte Vorstand des Verbandes hat den 33-jährigen Juristen in seinem Amt bestätigt. Die Organisation ist für die Stadt Dresden, den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie Teile des Landkreises Meißen zuständig. „Ich freue mich, in den nächsten vier Jahren weiter daran mitzuwirken, den Dresdner Caritasverband behutsam weiterzuentwickeln“, sagte Ehrlich nach seiner Wiederwahl.

Dabei sei ihm wichtig, den Kern der karitativen Dienste beizubehalten. „Das heißt, für den in Not geratenen Menschen da zu sein. Die beste Voraussetzung dafür sind gut qualifizierte und motivierte Mitarbeiter, die wir für unsere Einrichtungen weiter gewinnen wollen“, sagte Ehrlich. Zum neuen Zweiten Vorsitzenden wurde Caritasreferent Diakon Stefan Klose (47) gewählt. Weiter arbeiten im Vorstand die frühere Kindergartenleiterin Regina Schirmer und der Diplom-Kaufmann Lars Riemer mit. Das Gremium vervollständigt Geschäftsführerin Heike Riedel.

Der Caritasverband feierte in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Der katholische Wohlfahrtsverband beschäftigt rund 300 Mitarbeiter. Im Osterzgebirge betreibt er eine Sozialstation in Glashütte. In Pirna unterhält der Verband ein Beratungszentrum. In Freital ist die Caritas zum Beispiel für die Sozialberatung von Flüchtlingen verantwortlich. Dabei werden Sprechstunden für Asylbewerber angeboten.

