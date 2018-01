Ranzen-Party in der Stadtbücherei Schulanfänger können in Pirna schon mal testen, wie sich Schulzeug auf dem Rücken tragen lässt. Dazu gibt es wichtige Tipps.

Wie sich das Tragen eines Schulranzens anfühlt, können Schulanfänger in der Stadtbibo Pirna testen. © dpa

Pirna. Die Stadtbibliothek Pirna und die Barmer-Krankenkasse veranstalten am 27. Januar die inzwischen zweite Ranzen-Bibo-Party. Schulanfänger und deren Eltern können sich an diesem Tag von 14 bis 17 Uhr in der Bücherei auf der Dohnaischen Straße rund um das Thema Schulbeginn informieren. So gibt beispielsweise Buchhändler Steve Gladrow Tipps, wie sich das richtige Ranzenmodell für den Sprössling finden lässt. Physiotherapeuten erläutern zudem, was aus therapeutischer Sicht bei der Ranzenwahl zu beachten ist. Die Verkehrswacht Pirna schult die angehenden ABC-Schützen darüber hinaus in Sachen „Sicherer Schulweg“. Krankenkassenmitarbeiter und eine Ernährungsberaterin zeigen, was in eine gesunde Frühstücksbox gehört, damit die Kinder aufmerksam lernen können. Ein Spielzeug-Fachgeschäft ist ebenfalls bei der Ranzenparty vertreten, die Mitarbeiter führen verschiedene Ranzenmodelle vor, aber auch geeignete Lernmaterialien und Spiele für Kinder.

Ergänzend dazu beraten Mitarbeiterinnen der Kinderbibliothek die Besucher über Bücher sowie über verschiedene Lernmaterialien für die Schulanfänger, mit denen sich auch schon vor Schulbeginn einfach Sachen erlernen lassen. Schulanfänger können sich zur Ranzen-Party kostenlos in der Bücherei anmelden. Wer Lust hat, kann sich zudem mit dem Bibliotheks-löwen „Bibolin“ fotografieren lassen. Eine Mitarbeiterin fertigt aus den Fotos auf Wunsch Einladungskarten für die Schuleingangsfeier. Eine Bastelstraße lädt ein, eine eigene Stifte-Box zu kreieren. Dabei werden die Kinder von ehrenamtlichen Helfern unterstützt. Essen und Trinken gibt es im „Zuckertüten-Café“.

Der Informationstag in der Bücherei ist ein kostenfreies Angebot, welches die Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna (KTP) und die Barmer-Krankenkasse seit 2017 am letzten Januartag für alle Zuckertütenkinder organisieren.

zur Startseite