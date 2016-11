Ranta verlässt die Füchse

Verlässt die Lausitzer Füchse: Roope Ranta, hier in einer Spielszene zu sehen. © Thomas Heide

Weißwasser. Nach nur 15 Spielen verlässt Roope Ranta die Lausitzer Füchse. Das schreibt Füchse-Sprecher Andreas Friebel in einer Pressemitteilung. Der 28-jährige Stürmer Ranta wird bereits nach der Länderspielpause für Ligakonkurrent SC Riessersee auflaufen. Ranta kam kurz vor Saisonstart in die Lausitz. In 15 Partien erzielte er neun Tore und gab 13 Vorlagen. Sein Vertrag lief ursprünglich noch bis 13.November.

„Wir sind bei dem Vertragsangebot bis an unsere Schmerzgrenze gegangen. Leider konnten wir nicht mithalten. Wir bedanken uns bei Roope für eine erfolgreiche Zeit und wünschen ihm für die Zukunft viel Erfolg“, so Geschäftsführer Dirk Rohrbach. Obwohl Ranta noch einen Vertrag für zwei Spiele hatte, habe man einer vorzeitigen Auflösung zugestimmt. Mit dem SC Riessersee habe man sich über die entsprechenden Modalitäten geeinigt, erklärt Rohrbach.

Als Ersatz haben die Füchse US-Boy Connor Gaarder verpflichtet. Der 25-Jährige spielte letzte Saison in der ersten norwegischen Liga. Mit 18 Toren gehörte er zu den besten Angreifern von Frisk Asker. Zuletzt war er im Trainingscamp des AHL-Teams Toronto Marlies und hielt sich bei der ECHL-Mannschaft von Orlando fit.

„Wir haben uns mit Connor bereits seit vier Wochen intensiv beschäftigt. Wir denken, dass er mit seinen spielerischen und läuferischen Fähigkeiten gut in unsere Philosophie passt. Da die genaue Ausfalldauer von Nick Bruneteau noch ungewiss ist, wollten wir keine Ausländerposition ungenutzt lassen. Und wenn er wieder fit ist, haben die Trainer etwas mehr taktischen Spielraum“, sagt Geschäftsführer Dirk Rohrbach.

Connor Gaarder wird am Sonntag in Berlin landen, um schon ab Montag am Mannschaftstraining teilzunehmen. Zum Derby gegen Crimmitschau am 11.November wird der Amerikaner laut der Pressemitteilung sein Debüt geben. (szo)

