Rankewinden und Maibaumstellen Viele fleißige Hände werden für die althergebrachten Traditionen benötigt. Neben der Arbeit gibt’s auch jede Menge Spaß.

Nicht nur wie hier beim Kamenzer Tomogara wird ein Maibaum stehen, auch in Elstra werden fleißige Hände dafür gesucht. © Archivfoto: Matthias Schumann

Nur noch wenige Tage, und vielerorts in der Lausitz werden wieder die Hexenfeuer brennen. Schön ist es dann immer, gemeinsam am Feuer zu sitzen, ein Bierchen zu trinken und eine gegrillte Bratwurst zu genießen und vor allem, den alten Geschichten zu lauschen. In manchen Orten wird wieder ein Maibaum aufgestellt und natürlich bis zum ersten Maimorgen bewacht. So ist es auch in Elstra.

Wie jedes Jahr suchte die Feuerwehr einige Wochen vorher einen mächtigen Baumstamm aus und bereitete ihn fürs Spektakel vor. Am Sonnabend werden die Kameraden zudem das benötigte Reisig aus dem Wald holen. Denn es gilt, eine 30 Meter lange Ranke und den Kranz zu winden. Ein besonderes Dankeschön gebührt Christine Schuster, die eine neue Stadtfahne für den Maibaum genäht hat.

Natürlich werden für das Rankewinden wieder viele fleißige Helfer benötigt. Wer mitmachen will, sollte sich am 23. April, ab 10 Uhr hinter dem Elstraer Rathaus einfinden. Ob Jung oder Alt – alle sind gern gesehen. Und alle, die schon einmal dabei waren, wissen, dass die Beteiligten dabei auch sehr viel Spaß hatten, wie Organisatorin Bärbel Brußk wissen lässt. Für alle fleißigen Helfer gibt es natürlich wieder eine kleine Stärkung. Die Vorbereitungen zum Aufstellen des Maibaumes auf dem Marktplatz in Elstra beginnen dann am 30. April, ab 16.30 Uhr. Bärbel Brußk hofft, dass sich wieder viele starke Hände finden, um den Baum pünktlich und vor allem sicher an seinem vorgeschriebenen Ort aufzustellen. Wie jedes Jahr wird für das leibliche Wohl wieder gesorgt. Und auch der diesjährige Maibaum darf ausgiebig begossen werden. Zur Maibaumwache am Lagerfeuer kann dann Jung und Alt zusammensitzen und manch einer hatte da noch schnell seine Gitarre geholt. Für all jene, die über ein großes Durchhaltevermögen verfügen, wartet gegen 5.30 Uhr das erste Maifrühstück unter dem Maibaum. Eine anstrengende Maibaumwache soll schließlich auch belohnt werden! „Also liebe Elstraer, wir würden uns freuen, wenn uns viele Einwohner beim Aufstellen unseres Maibaumes unterstützen könnten und auf den Marktplatz kommen“, wirbt Bärbel Brußk. (SZ)

