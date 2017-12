Rangnick: „Müssen wieder unser wahres Gesicht zeigen“ Sportdirektor Ralf Rangnick analysiert die Schwächen von RB Leipzig vor der Winterpause. Seine Mahnung: Es muss wieder besser werden. Erwartungen formuliert er auch an Nationalstürmer Timo Werner.

Ralf Rangnick © Jan Woitas/dpa

Leipzig. Den vorweihnachtlichen Klartext-Appell an die Mannschaft von RB Leipzig hat Sportdirektor Ralf Rangnick übernommen. Mit Blick auf die im neuen Jahr beginnende Rückrunde der Fußball- Bundesliga sagte er dem „Kicker“ (Donnerstag): „Da müssen wir wieder unser wahres Gesicht zeigen.“ Konsequenz, Schärfe, Torgefahr und den Tiefgang im Spiel - all das vermisste der 59-Jährige in den Partien vor der kurzen Winterpause. „Wir haben in den letzten fünf Spielen nicht mehr das gespielt, was unsere DNA auszeichnet“, betonte Rangnick.

Vor allem konnte die Mannschaft die letzten fünf Spiele eines phasenweise für die Leipziger berauschenden Fußball-Jahres nicht gewinnen. Stattdessen setzte es sogar drei Niederlagen. Alarmierend dabei die Zahl von zwölf Gegentreffern. Seit dem 25. November mit dem 2:0 gegen den SV Werder Bremen warten die Leipziger auf einen Sieg - und auf ein Spiel, in dem der Gegner nicht trifft.

„Wir haben zuletzt nicht mehr den Fußball gespielt, für den wir stehen“, sagte Rangnick, der auch mehr Konstanz von Nationalstürmer Timo Werner einforderte. „Er hat großes Potenzial, aber bevor er uns zum WM-Titel schießt, muss er seine Leistung bei uns auf Top-Niveau bestätigen und stabilisieren“, sagte Rangnick der „Bild“.

Alles eine Frage der zusätzlichen Belastung? Das allein kann es nicht sein. Hertha BSC absolvierte beispielsweise ebenso viele Spiele wie RB in der Hinrunde durch die internationalen Einsätze und gewann in Leipzig zuletzt mit 3:2 - trotz Unterzahl über mehr als 80 Minuten. Die Defensivarbeit bei den Sachsen funktioniert nicht mehr wie noch in der Premierensaison, die RB als Tabellenzweiter hinter dem FC Bayern abgeschlossen hatte.

Rangnick bemängelt beim Blick auf die Gegentor-Bilanz insbesondere nach Standardsituationen die innere Bereitschaft, die Konzentration und die nicht genügende Gegenwehr. Dem „Kicker“ zufolge stieg die Zahl der Torchancen der RB-Gegner sogar von 53 in der Hinrunde der Saison 2016/2017 auf 98 in der Hinrunde der laufenden Saison.

Man könnte die von Rangnick unter anderem ausgemachten Defizite wohl auch unter dem Oberbegriff Einstellung zusammenfassen. Das Spiel gegen den Ball, das die Leipziger eigentlich auszeichnet, müsse wieder kompakter und aggressiver werden, forderte er.

Zu spüren bekommen soll die Rückbesinnung auf die einstigen Erfolgsfaktoren als erster der FC Schalke 04, der am 13. Januar als Tabellenzweiter bei den Leipzigern antritt, die durch ihre Mini-Krise der vergangenen Wochen auf den fünften Rang abrutschten. Mit einem Sieg könnte RB unter Umständen allerdings schon wieder auf den zweiten Rang hinter den Bayern klettern. (dpa)

zur Startseite