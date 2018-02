Rangeleien nach friedlichem Gedenken

Die Polizei trennt Gegendemonstranten und Teilnehmer einer AfD-Kundgebung auf dem Altmarkt.

Etwa 500 Gegendemonstranten versuchen die Versammlung zu stören.

Es gibt Blockadeversuche ...

... und handgreifliche Auseinandersetzungen unter Demonstranten und mit der Polizei.

Dresden. Im Anschluss an die Menschenkette, zu der sich anlässlich des Gedenkens an die Zerstörung der Stadt rund 11 500 Dresdner versammelten, prallten am Altmarkt Teilnehmer einer AfD-Kundgebung und Gegendemonstranten aufeinander.

Die Lage stellte sich zunächst unübersichtlich dar. Ein SZ-Reporter berichtete von gegenseitigen Provokationen, die zu handfesten Auseinandersetzungen geführt hätten. Die AfD hatte für 19 Uhr eine Versammlung angemeldet. Schätzungsweise etwa 250 AfD-Anhänger folgten dem Aufruf. Daraufhin formierten sich rund 500 Gegner. Diese versuchten die Kundgebung zu stören. Es gab einen Blockadeversuch und Rangeleien.

Die Polizei trennte die Lager mit Einsatzfahrzeugen und forderte die Gegendemonstranten mit Lautsprecherdurchsagen und zum Teil unter Körpereinsatz zum Verlassen des Platzes auf. Vereinzelt wurden Demonstranten zur Feststellung der Personalien auch in Gewahrsam genommen.

Gegen Ende der Veranstaltung ließ die Polizei die Gegendemonstranten nicht geschlossen abziehen ließ. Es kam daraufhin zu Durchbruchsversuchen. Die Beamten setzten dabei auch Pfefferspray ein. Der Innenexperte der Grünen-Landtagsfraktion, Valentin Lippmann, sprach von einem „Kessel“ und warf der Polizei eine „chaotische Einsatzführung“ vor.

Auch in sozialen Medien regte sich Kritik an dem Einsatz. Es kursierte der Vorwurf, wonach sich ein Beamter wohlwollend zu Handgreiflichkeiten von AfD-Anhängern geäußert haben soll. Die Stimmen berufen sich auf den Live-Ticker der Dresdner Neuesten Nachrichten (DNN). Dort heißt es: „Als ein AfD-Teilnehmer zuschlägt, meint ein Polizist: ‚Hoffentlich schlägt er hart zu.‘“ Die Polizei reagierte noch am Abend auf Twitter: „Sollte dies so gewesen sein, dann war das Verhalten unseres Kollegen völlig daneben.“ Zudem wolle die Polizei in der Sache Kontakt mit der DNN aufnehmen.

Sollte dies so gewesen sein, dann war das Verhalten unseres Kollegen völlig daneben. Dies entspricht nicht unserer Einsatzphilosophie! Wir werden dem Vorwurf nachgehen und Kontakt mit der DNN aufnehmen. *sd — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) February 13, 2018

Auch von gemeinsam mit AfD-Anhängern „auf Gegendemonstranten einprügelnden“ Polizisten ist in dem Ticker die Rede. Hierzu weist die Polizei auf eine „tumultartige“ Einsatzlage hin. „Von ‚prügelnden‘ Polizisten kann keine Rede sein“, wies die Polizei via Twitter die Anschuldigung zurück.

Die Szene war sicherlich tumultartig. Wir mussten beide Lager trennen, was nur durch abdrängen möglich war. Von "prügelnden" Polizisten kann keine Rede sein. *sd — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 13. Februar 2018

Gegen 20.30 Uhr beendete die AfD ihre Demonstration. Ungeachtet des lautstarken Protestes legten Vertreter der Partei an einem Gedenkstein in der Mitte des Platzes Kränze nieder und gedachten so der Bomben-Opfer. Anschließend zogen die AfD-Anhänger langsam ab, Gegendemonstranten wurden noch auf dem Platz gehalten. Erst gegen 21 Uhr löste die Polizei ihre Fahrzeugbarriere, so dass wieder Ruhe auf dem Altmarkt einkehrte. (fsc)

