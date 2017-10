Rangelei nach Unfall

Meißen. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Mittwochvormittag einen weißen Mercedes Benz CLK, der auf der Jüdenbergstraße Höhe Hintermauer abgeparkt war. Dabei wurde die hintere linke Fahrzeugseite des Mercedes in Mitleidenschaft gezogen. Der Schadensverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Nun sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Wer kann Angaben zum Unfallfahrer machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Meißen oder bei der Dresdner Polizei unter (0351) 483 22 33 zu melden.

Parkenden Wagen gestreift

Weinböhla. Am Montagmittag befuhr ein Toyota Avensis die Hauptstraße in Weinböhla in Richtung Kirchplatz. Zwischen Mozartstraße und Robert-Koch-Straße streifte die Fahrerin (69) vermutlich ein parkendes Fahrzeug. Es soll sich um einen dunklen Wagen gehandelt haben. Später stellte die 69-Jährige einen Schaden an ihrem rechten Außenspiegel fest. Nun sucht die Polizei den Autofahrer, dessen Wagen beschädigt wurde.

Die Polizei fragt: Wer hat zur fraglichen Zeit sein Auto auf der Hauptstraße abgestellt und später eine Beschädigung am Fahrzeug bemerkt? Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 oder das Polizeirevier Meißen entgegen.