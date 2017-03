Rangelei am Penny-Markt Drei junge Männer bedrohten und bedrängten den Sicherheitsdienst im Klingenberger Supermarkt. Später versuchten sie auch noch, dort einzubrechen.

Die Polizei ermittelt gegen einen 23-jährigen Libyer in Klingenberg, der am Dienstagabend den Sicherheitsdienst eines Supermarktes bedroht und bedrängt hat. Gegen den jungen Mann lag bereits vor dem Angriff ein Hausverbot vor, das er jedoch ignorierte. Nachdem er aus dem Penny-Markt am Siedlungsweg verwiesen wurde, begann die Rangelei.

Zum 23-Jährigen kamen noch zwei weitere Männer hinzu, die zuvor mit ihm im Supermarkt waren. Zusammen bedrohten, beleidigten und bedrängten die Security. Ein Passant kam zu Hilfe, woraufhin das Trio kurz verschwand. Wenig später kamen sie allerdings zurück und versuchten gewaltsam in den Markt zu gelangen. Da die Tür geschlossen war, traten sie dagegen. Erst als ein weiterer Passant hinzukam, verließen die Männer den Eingangsbereich des Marktes.

Die hinzugerufene Polizei konnte die Täter nicht mehr fassen, auch nicht an ihrem Wohnort. Gegen den 23-jährigen Libyer wird wegen Beleidigung, Bedrohung sowie Hausfriedensbruch ermittelt. Die Ermittlungen zu den beiden Begleitern dauern an. (szo)

zur Startseite