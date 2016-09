Randstreifen sind vorerst gesichert

Die Straße zwischen Altendorf und Kohlmühle kann wieder ohne Einschränkung genutzt werden. Mitarbeiter der TDS haben die Randsteine neu gesetzt und die Böschung befestigt. Die Straßenränder waren in Teilen bei dem Starkregen im Juni dieses Jahres unterspült, sodass die Böschung abzurutschen drohte. Die Schäden wurden behoben. Allerdings könnte es sein, dass das nicht lange anhält. Schon beim nächsten starken Regenguss könnten die Randstreifen wieder unterspült werden. Schon in der Zeit, als Kirnitzschtal noch eigenständig war, kam es nach unwetterartigen Schauern immer wieder zu Unterspülungen. Deshalb wurde an der Straße auch mehrmals herum geflickt.

Über den Winter möchte die Stadtverwaltung eine Planung in Auftrag geben, mit dem Ziel, die Straße so auszubauen, dass sie gegen künftige Hochwasser besser geschützt ist. Die Straße selbst ist bei Schnee und Eis neben der Straße nach Porschdorf die einzige sichere Verbindung der Kohlmühler zur Außenwelt. Die Bergstraße in Goßdorf als dritte Ausfahrt wird geräumt, bleibt aber gefährlich. (SZ/aw)

