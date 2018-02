Randalierer landet in einer Zelle

Königswartha. Die Polizei wurde am bergangenen Freitag um die Mittagszeit zu einem Supermarkt an der Hauptstraße in Königswartha gerufen. Ein 40-Jähriger, so war von dort mitgeteilt worden, beleidigte und schlug die Kundschaft. Auch nach dem Eintreffen der Beamten am Ort des Geschehens beruhigte sich der offensichtlich alkoholisierte Mann nicht. Er musste in Gewahrsam genommen werden. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (red/rgr)

