Randalierer ziehen durch Waldheim Unbekannte richten in der letzten Nacht großen Schaden an. Nach ersten Angaben zerstören sie ein Buswartehäuschen, einen Fahrkartenautomaten sowie einen Schaukasten.

zurück Bild 1 von 3 weiter Randalierer zerstörten einen Schaukasten der Bahn. © Dietmar Thomas Randalierer zerstörten einen Schaukasten der Bahn.

Auch ein Fahrkartenautomat wurde demoliert.

Mitarbeiter des Stadtbauhofes beim Aufräumen am Freitagfrüh. Die Glasscherben werden mit einem Spezialsauger eingesammelt.

In der Nacht zum Freitag randalierten Unbekannte in Waldheim. Am Buswartehäuschen vor dem Bahnhof wurden die Scheiben eingeschlagen. Der Fahrkartenautomat wurde demoliert sowie die Scheibe des Schaukastens der Bahn eingeschlagen.

Weiterhin sollen in der Stadt Autoscheiben eingeschlagen wurden sein, was jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bestätigt worden ist.

Die Mitarbeiter des Stadtbauhofes sind momentan damit beschäftigt, die Scheiben des Buswartehäuschens mit einem Spezialsauger wegzuräumen. (szo)

