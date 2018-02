Randalierer zerstören Wartehäuschen In der Nähe des Schlosses haben Unbekannte die Glasscheiben demoliert. Der Schaden ist hoch, die Gemeinde sucht Hinweise.

Komplett zerstört wurde die Verglasung an diesem Bushalt. © privat

Gauernitz. Im Klipphausener Ortsteil Gauernitz sind in der Nacht von Montag zu Dienstag an der B 6 in Nähe des Gauernitzer Schlosses zwei Buswartehäuschen mutwillig zerstört worden. Scheiben gingen zu Bruch. Der Schaden beträgt laut Gemeinderat Detlef Dittman zwischen 1 500 und 2 000 Euro. Die beiden Bushäuschen befinden sich in der Kurve zum Schloss. Der Bauhof der Gemeinde habe sie vorerst notdürftig gesichert. Nach Hinweisen zu den Vandalen werde gesucht. Sie können unter 035204 792916 kommuniziert werden.

