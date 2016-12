Randalierer zerstören Haltestellen Unbekannte wüteten zwischen Riesa und Diesbar-Seußlitz. Wie schnell die Wartehäuschen repariert werden, ist unklar.

Entglast: So sieht die Bushaltestelle direkt gegenüber vom Schloss an der Staatsstraße in Seußlitz jetzt aus. Sie wurde wohl in der Nacht zum Sonntag zerstört – genauso wie Wartehäuschen in Gröditz und Riesa.

Rausgebrochen: ein leerer Rahmen in Gröditz, Wainsdorfer Straße.

Demoliert: die Bushaltestelle in Glaubitz an der S 88.

Repariert: Am Dorfplatz in Röderau wurde Glas durch Holz ersetzt.

Zahlreiche Fahrgäste sind seit dem Wochenende Wind und Wetter ausgesetzt – denn Unbekannte haben zwischen Riesa und Diesbar-Seußlitz mindestens vier Bushaltestellen zerstört. Laut Polizei wurden in der Nacht zum Sonntag die gläsernen Seitenwände der Wartehäuschen an der Lommatzscher Straße in Riesa, an der Wainsdorfer Straße in Gröditz sowie An der Weinstraße in Diesbar-Seußlitz demoliert. Der Schaden wird auf mindestens 1 000 Euro geschätzt. Zudem wurde am Montag bekannt, dass auch die Glasscheiben der Haltestellen an der Bahnhofstraße in Glaubitz sowie an der Dr.-Külz-Straße in Riesa zerstört wurden.

Noch fehlten die entsprechenden Beweise, „aber vom Bauchgefühl gehen wir davon aus, dass es sich um denselben Täter beziehungsweise dieselbe Gruppe handelt“, so ein Polizeisprecher. Die größte Chance, die Randalierer zu fassen und für die Sachbeschädigung zur Verantwortung zu ziehen, bestünde, wenn es Zeugenhinweise aus jener Nacht gebe. Doch die seien erfahrungsgemäß eher rar. Für die Kommunen bedeutet das, letztlich auf den Kosten sitzenzubleiben.

Denn eine Versicherung gegen Vandalismus haben die meisten Rathäuser nicht. „Die Policen wären zu hoch. So makaber es klingt, wir kommen besser, die Reparatur zu zahlen. Deshalb ist das jedes Mal umso ärgerlicher“, sagte Riesas Stadtsprecher Uwe Päsler. Die Kommune erstatte jedoch immer eine Anzeige und will auch jede zerstörte Haltestelle wieder in ihren Ursprungszustand versetzen. Allein aufgrund der Lieferfristen konnten bisher noch nicht alle Glasscheiben der kürzlich zerstörten Haltestellen ersetzt werden.

So war erst im November eine Bushaltestelle in Riesa-Weida zerstört worden. Der Schaden dort belief sich allein schon auf etwa 800 Euro. Allerdings sind auch nicht alle defekten Wartehallen Eigentum der Stadt, erklärte Uwe Päsler. Für die Lommatzscher und die Dr.-Külz-Straße sei beispielsweise die Städte- und Gemeindewesen-DPW Deutsche Plakatwerbung GmbH & Co. KG in Koblenz zuständig. In diesen Fällen melde die Stadt die Schadensfälle nur weiter.

Auch Nünchritz ist nicht gegen Vandalismus versichert. „Das wäre zwar möglich, aber die Kosten stünden in keinem Verhältnis“, sagte der Nünchritzer Bauamtsleiter Uwe Riedel. Nachdem im Oktober bereits die Haltestelle am Abzweig Naundörfchen zerstört wurde, sucht die Gemeinde derzeit nach Alternativen für die Glaswände. „Es läuft wohl darauf hinaus, die Seiten mit Holz zu schließen. Das ist nicht so schlagempfindlich und nicht so teuer“, so der Bauamtsleiter. Wann die Haltestellen repariert werden, sei aber noch unklar.

Auf Holz setzt auch die Nachbargemeinde Zeithain – seit wenigen Tagen ziert die Bushaltestelle am Dorfplatz in Röderau eine Rückwand aus Holz. Oder besser gesagt aus beschichteten, laminatähnlichen Holzplatten. „Unsere erste Idee war ja, die Haltestelle zuzumauern“, sagte Bürgermeister Ralf Hänsel (parteilos). In der Dienstberatung kam dann aber die Idee mit den beschichteten Platten auf. Die seien witterungsbeständig, kosten sehr wenig und könnten auch mal ohne größeren Aufwand überstrichen werden. „Wir sind ganz zufrieden, das sieht doch gut aus“, so der Bürgermeister.

Nachdem die Glasscheiben an den Haltestellen am Dorfplatz und am Bahnübergang Röderau sowie zuletzt im November an der Bahnhofstraße in Zeithain zerstört worden sind, hatte er deutlich gemacht, die Kosten von jeweils bis zu 500 Euro pro Scheibe aufgrund der Haushaltslage nicht aufbringen zu können. Auch künftig sollen deshalb in Zeithain zerstörte Haltestellen mit Holz repariert werden.

