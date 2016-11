Randalierer zerstören Bushaltestellen Gerade erst waren in Riesa neue Wartehäuschen aufgestellt worden – da ist das Erste schon wieder kaputt.

Eine Dummheit, 800 Euro Schaden: Die Bushaltestelle an der Weidaer Straße ist nur eine von drei, an der sich jetzt Randalierer austobten. © Sebastian Schultz

Ärger im Wohngebiet Weida: Vor einigen Wochen hatte die Stadt die Weidaer Straße ausbauen und neue Haltestellen-Häuschen aufstellen lassen. Schon haben Randalierer dort zugeschlagen.

Laut Stadt waren noch zwei weitere Bushaltestellen betroffen: die Lange Straße und der Feldmühlenweg. Den Schaden trägt der Steuerzahler. „Eine Scheibe kostet mit Einbau 800 Euro brutto“, sagt Rathaus-Sprecher Uwe Päsler. Das Geld für die Reparatur werde man aus dem Haushalt nehmen müssen. Denn um den Verursacher haftbar zu machen, müsste man ihn erst ermitteln. „Bisher gibt es keine Hinweise auf den oder die Verursacher, aber wir erstatten Anzeige“, sagt Uwe Päsler.

Vandalismus wie zerschlagene Scheiben oder zuletzt Schmierereien etwa an der Stadthalle Stern käme in Riesa immer wieder vor. Allerdings zeichne sich dabei kein Muster ab. In den vergangenen Wochen hatten auch Nünchritz und Großenhain mit ähnlichen Problemen an Bushaltestellen zu kämpfen. (SZ/csf)

