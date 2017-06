Randalierer wüten im Wald Unbekannte zerstören eine Holzhütte, eine Brücke sowie Bänke.

Auf dem Verbindungsweg von Augustusburg nach Erdmannsdorf, am Schwarzen Teich, beschädigten unbekannte Randalierer eine Holzhütte, eine Brücke sowie Bänke und hinterließen einen Sachschaden von rund 1 500 Euro. Am Freitagmittag war dort noch alles in Ordnung.

Am Montagmorgen wurden die Schäden entdeckt und anschließend bei der Polizei zur Anzeige gebracht. (DA)

