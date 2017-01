Randalierer wüten an Kirche Mehrfach haben Unbekannte ein Bleiglasfenster des Zeithainer Gotteshauses beschossen. Auch ein Auto war betroffen.

Fünf Butzenscheiben zerstörten Unbekannte an der St. Michaeliskirche in Zeithain. © Lutz Weidler

Mindestens fünf Mal haben Unbekannte auf die St. Michaeliskirche in Zeithain geschossen. Sie beschädigten das Bleiglasfenster in Richtung Hauptstraße – fünf der Butzenscheiben, auch Flaschenböden genannt, sind dabei zerbrochen. Die Polizei geht davon aus, dass die Tat zwischen dem 26. Dezember und dem 2. Januar geschah, und schätzt den Schaden auf etwa 500 Euro. Was die Tatwaffe betrifft, tappt man allerdings noch um Dunkeln. Möglich sei, dass die Unbekannten die Kirche mit Steinen bewarfen, so eine Polizeisprecherin. Doch die wurden im Umfeld des Fensters genauso wenig gefunden wie mögliche Projektile aus Luftdruckwaffen.

Stattdessen wurde noch ein weiterer Schaden entdeckt. Ein Nissan, der auf dem Parkplatz an der Kirche parkte, wurde wahrscheinlich ebenfalls beschossen. Die Besitzerin hielt die Dellen zunächst für Unfallfolgen, doch dafür seien diese untypisch, so die Polizei. Am Auto entstand ein Schaden von rund 1 000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen.

Hinweise an das Polizeirevier Riesa oder unter der Rufnummer 0351 4832233 an die Polizeidirektion.

zur Startseite